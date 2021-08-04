"Біло-сині" розписали нічию з "Фенербахче".

На "Олімпійському стадіоні Ататюрка" в турецькому Стамбулі київське "Динамо" провело контрольний матч проти місцевого "Фенербахче".

На цей спаринг динамівці прилетіли без Мірчі Луческу, котрий за станом здоров'я зараз не може керувати командою.

"Фенербахче" - "Динамо" - 1:1

Голи: Пелькас, 63 - Лєднєв, 27

"Фенербахче" (старт): Алтай, Аттіла, Тіссеранд, Новак, Луїс Густаво, Зайц, Ферді Кадіоглу, Осаї, Пелькас, Озіл, Еннер Валенсія

"Динамо": Бойко (Бущан, 66), Кендзьора, Забарний (Тимчик, 46), Сирота (Шабанов, 66), Сідклей (Миколенко, 46), Сидорчук (Андрієвський, 66), Шепелєв (Шапаренко, 66), Лєднєв (Буяльський, 46), Родрігес (Антюх, 62), Циганков (Караваєв, 66), Рамірес (Гармаш, 46, Шкурін, 86)

Повне відео матчу

"Динамо" у сезоні 2021-2022:

У літнє міжсезоння "біло-сині" підписали чотирьох новачків у лінію атаки: Дениса Антюха, Іллю Шкуріна, Владислава Кулача та Еріка Раміреса.

Новий сезон УПЛ "Динамо" розпочало 1 серпня домашнім матчем проти "Вереса".

У Лізі чемпіонів кияни почнуть свій шлях з групового етапу. Своїх суперників динамівці дізнаються 26 серпня, а старт в турнірі намічений на 14-15 вересня.

"Динамо" вже презентувало нову форму на сезон.

Автор: Артем Будрін