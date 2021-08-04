Віктор Циганков віддав гольову передачу на Богдана Лєднєва у цьому спарингу / фото ФК Динамо Київ

На "Олімпійському стадіоні Ататюрка" в турецькому Стамбулі київське "Динамо" провело контрольний матч проти місцевого "Фенербахче".

На цей спаринг динамівці прилетіли без Мірчі Луческу, котрий за станом здоров'я зараз не може керувати командою.

"Фенербахче" - "Динамо" - 1:1

Голи: Пелькас, 63 - Лєднєв, 27

"Фенербахче" (старт): Алтай, Аттіла, Тіссеранд, Новак, Луїс Густаво, Зайц, Ферді Кадіоглу, Осаї, Пелькас, Озіл, Еннер Валенсія

"Динамо": Бойко (Бущан, 66), Кендзьора, Забарний (Тимчик, 46), Сирота (Шабанов, 66), Сідклей (Миколенко, 46), Сидорчук (Андрієвський, 66), Шепелєв (Шапаренко, 66), Лєднєв (Буяльський, 46), Родрігес (Антюх, 62), Циганков (Караваєв, 66), Рамірес (Гармаш, 46,  Шкурін, 86)

Повне відео матчу

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"Динамо" у сезоні 2021-2022:

Автор: Артем Будрін