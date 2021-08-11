Кияни проведуть перенесений матч 1-го туру чемпіонату України.

11 серпня в Києві пройде перенесений матч 1-го туру Української Прем'єр-ліги між київським "Динамо" і "Минаєм". Суперники зустрінуться на "Олімпійському".

До вашої уваги відеотрансляція матчу "Динамо" - "Минай".

Стартовий свисток прозвучить о 19.30.

"Динамо" впевнено стартувало в новому чемпіонаті - в двох матчах УПЛ в цьому сезоні підопічні Мірчі Луческу набрали 6 очок і поки займають п'яте місце. "Минай" зумів взяти 3 пункти у двох іграх, розташувавшись в середині таблиці.

У минулому сезоні "Динамо" не зазнало проблем у матчах з "Минаєм" - кияни двічі розгромили суперника: 4:0 і 3:0. Загалом усі чотири зустрічі цих команд завершувалися перемогами киян.

Динамівці є беззаперечним фаворитом і в новій зустрічі команд. На їх перемогу дається коефіцієнт 1,11, на нічию - 9,10, а на сенсацію від "Миная" - коефіцієнт 25,00.

"Динамо" - "Минай"

Відеотрансляція матчу

Телеканал "2+2"

FootballHub

Автор: Антон Дудар