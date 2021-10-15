Одна з "лав" оформлена в кольорах "Динамо", а інша - в кольорах "Шахтаря".

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар", які проводять свої домашні матчі на НСК "Олімпійський", стилізували лави запасних на стадіоні.

Про це повідомили прес-служби "Динамо" і "Шахтаря". Проект реалізовано двома клубами спільно.

Сидіння однієї з "лав" були оформлені в кольори "Динамо", тоді як іншої - в кольори "Шахтаря". І там, і там на сидіннях можна побачити клубні емблеми.

Повідомляється, що нові крісла обладнані системою обігріву з трьома функціями на спинках і сидіннях. Крім того, вони нададуть гравцям і персоналу команд підвищену зручність і хороший огляд на полі.

"Динамо" також повідомляє, що під час матчів киян конструкції будуть оформлені в клубних кольорах, а під час інших поєдинків будуть відповідати символіці інших клубів.

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"Шахтар": переїзд до Києва

Свій останній матч на "Донбас Арені" "Шахтар" провів 2 травня 2014 року, обігравши "Іллічівець" (3:1) в 28-му турі УПЛ.

Після цього "гірники" покинули Донецьк, а свої домашні матчі проводили спершу на "Арені Львів" у Львові, а з лютого 2017 року - на стадіоні "Металіст" у Харкові. Базувалася команда при цьому в Києві - з 2014 року тренувальною базою "гірників" є Олімпійський комплекс "Святошин".

З сезону 2020-2021 "Шахтар" проводить домашні матчі на "Олімпійському" в Києві. Контракт зі стадіоном укладено на три роки.

Автор: Антон Дудар