"Динамо" в попередніх п'яти матчах Ліги Європи не змогло здобути жодної перемоги.

У четвер, 3 листопада, в заключному шостому турі групового турніру Ліги Європи "Динамо" прийме "Фенербахче".

Поєдинок проти турецького гранда буде лише номінально домашнім для "біло-синіх", адже через повномасштабне вторгнення РФ єврокубкові ігри на території України проводити заборонено. Зустріч українського і турецького колективів пройде в Кракові на стадіоні МКС Краковія.

УЄФА призначив на матч "Динамо" - "Фенербахче" хорватську бригаду суддів на чолі з 38-річним Дуйє Струканом. Допомагати йому будуть Боян Зобениця і Ален Якшич. Четвертий арбітр - Іван Бебек. Арбітр VAR - італієць Лука Пайретто.

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Динамо - Фенербахче: трансляція

У прямому ефірі матч Ліги Європи групи B між "Динамо" і "Фенербахче" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.

Динамо - Фенербахче: прогноз

Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку турецький колектив. На перемогу "Динамо" аналітики дають коефіцієнт 3,95, нічия оцінюється коефіцієнтом 3,85, а перемога "Фенербахче" - 1,90.

На думку аналітиків, зустріч "Динамо" і "Фенербахче", найімовірніше, завершиться внічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на даний результат - 7,40. А ось коефіцієнт на мінімальну перемогу "Динамо" (1:0 або 2:1) - 12,50.

Гол "Динамо" в матчі проти "Фенербахче" оцінюється коефіцієнтом - 1,42. При цьому коефіцієнт на гол гостей - 1,18.

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"Біло-сині" програли проти "Фенербахче" у стартовому турі групового етапу Ліги Європи (1:2). Потім була сенсаційна поразка від кіпрського клубу АЕК Ларнака у другому турі (0:1) і дві поразки від "Ренна" (1:2, 0:1).

Після поразок від "Ренна" команда Луческу втратила шанси пробитися в плей-офф Ліги Європи, але все ще зберігала шанс вийти в плей-офф Ліги конференцій. Для цього потрібно було в п'ятому турі обіграти АЕК Ларнака, проте зробити цього не вдалося.

"Динамо" забило три голи у ворота АЕКа, але цього вистачило лише щоб врятуватися від чергової поразки (3:3). Таким чином, вже після п'ятого туру Ліги Європи для "біло-синіх" єврокубковий сезон був закінчений.

Матч проти "Фенербахче" вже не має нікого турнірного значення, проте виграти його вкрай важливо, щоб набрати очки для України в таблицю коефіцієнтів УЄФА.

У свою чергу, турецькому клубу важливо перемогти "Динамо", щоб посісти перше місце в турнірній таблиці групи В. Перед заключним туром у "Фенербахче" і "Ренна" - по 11 набраних очок.

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