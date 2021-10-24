Кияни прийматимуть претендента на бронзові медалі.

Київське "Динамо" в рамках 12-го туру чемпіонату України прийме "Дніпро-1". Матч пройде на "Олімпійському" в Києві.

До вашої уваги відео трансляція матчу "Динамо"- "Дніпро-1".

Початок зустрічі - о 17.00.

"Динамо" підійшло до цього матчу на вершині турнірної таблиці УПЛ. У киян в активі 29 очок, вони на 3 очки випереджають "Шахтар".

"Дніпро-1" набрав 22 очки і йде четвертим, але в разі перемоги в Києві може піднятися на третю позицію.

На перемогу "Динамо" дається коефіцієнт 1,33, на нічию - 5,40, на перемогу "Дніпра-1" - 8,90.

"Динамо" і "Дніпро-1" раніше грали один проти одного в УПЛ чотири рази. Кияни здобули три перемоги при одній поразці.

"Динамо" - "Дніпро-1"

Відеотрансляція матчу

FootballHub

"2+2"

Нагадаємо, що в попередньому турі "Динамо" в гостях розгромило "Львів" з рахунком 4:1. А на тижні кияни поступилися "Барселоні" в Лізі чемпіонів (0:1). "Дніпро-1" переміг "Колос" з рахунком 2:0.

Автор: Антон Дудар