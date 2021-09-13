Віталій Миколенко - основний захисник Динамо / фото Динамо Київ
14 вересня київське "Динамо" проведе матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Бенфіки". Команди зустрінуться на "Олімпійському" в Києві.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Бенфіка.
Динамо - Бенфіка: де дивитися матч
Протистояння українського та португальського клубів у прямому ефірі можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".
Початок зустрічі - о 22.00.
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Динамо - Бенфіка: перед матчем
- Разом з "Динамо" і "Бенфікою" в групі E також виступають "Барселона" та "Баварія".
- "Динамо" потрапило в груповий етап ЛЧ напряму, а "Бенфіка" подолала два раунди кваліфікації. Португальці пройшли "Спартак" (2:0 і 2:0), а також ПСВ (2:1, 0:0).
- Динамівці перед грою залишилися без свого форварда, який захворів на коронавірус.
- "Динамо" і "Бенфіка" зустрічалися раніше 4 рази: тричі перемагали лісабонці, а одного разу кияни. Останній раз команди грали між собою в Лізі чемпіонів в сезоні 2016/17. Тоді "Бенфіка" вдома виграла з рахунком 1:0, а в Києві перемогла ще переконливіше - 2:0.
- Екс-нападник "Динамо" Роман Яремчук зараз захищає кольори "Бенфіки". В останньому поєдинку чемпіонату Португалії Роман відзначився черговим забитим м'ячем.
- Вже відомо, який арбітр розсудить дуель двох команд.