Кияни стартують на груповому етапі головного клубного турніру Європи.

14 вересня київське "Динамо" проведе матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Бенфіки". Команди зустрінуться на "Олімпійському" в Києві.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Бенфіка.

Динамо - Бенфіка: де дивитися матч

Протистояння українського та португальського клубів у прямому ефірі можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".

Початок зустрічі - о 22.00.

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Динамо - Бенфіка: перед матчем

Разом з "Динамо" і "Бенфікою" в групі E також виступають "Барселона" та "Баварія".

"Динамо" потрапило в груповий етап ЛЧ напряму, а "Бенфіка" подолала два раунди кваліфікації. Португальці пройшли "Спартак" (2:0 і 2:0), а також ПСВ (2:1, 0:0).

Динамівці перед грою залишилися без свого форварда, який захворів на коронавірус.

"Динамо" і "Бенфіка" зустрічалися раніше 4 рази: тричі перемагали лісабонці, а одного разу кияни. Останній раз команди грали між собою в Лізі чемпіонів в сезоні 2016/17. Тоді "Бенфіка" вдома виграла з рахунком 1:0, а в Києві перемогла ще переконливіше - 2:0.

Екс-нападник "Динамо" Роман Яремчук зараз захищає кольори "Бенфіки". В останньому поєдинку чемпіонату Португалії Роман відзначився черговим забитим м'ячем.

Вже відомо, який арбітр розсудить дуель двох команд.

Автор: Антон Дудар