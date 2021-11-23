Кияни приймають німецький клуб у 5-му турі групового етапу ЛЧ.

23 листопада київське "Динамо" грає поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів проти "Баварії". Команди зустрічаються на "Олімпійському" в Києві.

УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Баварія".

Рахунок у матчі був відкритий на 14-й хвилині - "Баварія" вийшла вперед. Роберт Левандовскі вколотив м'яч у сітку шикарним ударом через себе.

Відео гола Левандовскі:

"Динамо" - "Баварія": що потрібно знати

Це була 12-а зустріч команд один з одним. "Динамо" виграло чотири рази при шести поразках.

Турнірне становище в групі Е перед матчами 5-го туру: "Баварія" (12 очок), "Барселона" (6 очок), "Бенфіка" (4 очки), "Динамо" (1 очко).

У матчі першого кола групового етапу Ліги чемпіонів у Мюнхені "Баварія" завдала розгромної поразки "Динамо" (5:0).

Автор: Володимир Медяник