Мірча Луческу розповів, як війна вплинула на якість футболу в Україні.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився думкою про рівень української Прем'єр-Ліги.

В інтерв'ю румунському виданню Gazeta Sporturilor досвідчений фахівець розповів, як війна на сході України вплинула на якість футболу в країні, а також висловив сподівання, що в 2022 році завершиться пандемія коронавірусу і війна між Україною і Росією.

- Як вам чемпіонат України порівняно з тим часом, коли ви поїхали?

- Його рівень сильно впав! Багато команд зникли. Тільки зараз вони починають повертатися. "Дніпро" це зробив, повертається "Металіст", який скоро вийде у вищий дивізіон. Люди, які пішли з футболу, повертаються. Тоді вони здалися, бо побачили, що "Шахтар" дуже легко все виграє. Але зараз люди з можливостями повертаються! Наступного року буде гранично збалансований чемпіонат. За останні п'ять років з'явилися інші команди, але вони не на рівні з попередніми.

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- Хто знає, що буде? Ніхто не знає! Всі чекають, щоб справи пішли вгору. Пристрасть людей до футболу неухильно зростає. Інтерес дуже високий!

- Інтерес в Україні до футболу є, але, можливо, інтерес іноземців знизиться саме через острах конфлікту.

- Все залежить від того, що ви їм пропонуєте. В цілому, молодь приїжджає сюди. Тому що їм дають можливість грати, особливо в перших 4-5 командах, які мають шанс потрапити в єврокубки. Завдяки цьому вони створюють собі важливий імідж для великих клубів.

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- Давайте позбудемося цієї пандемії раз і назавжди! Очевидно, як і від психозу від можливого збройного конфлікту між Україною і Росією. Тому що є постійна загроза. Деякі лідери збожеволіли. Я сподіваюся, що б не сталося, люди будуть сповнені ентузіазму. Завтра буде інший день.

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"