Владлен Юрченко / фото ФК Десна
Український півзахисник Владлен Юрченко поповнив склад чернігівської "Десни".
Про це повідомляє офіційний сайт "Десни".
Юрченко підписав з "Десною" контракт до літа 2022 року. Фінансові умови угоди не повідомляються. 27-річний хавбек підсилив "Десну" на правах вільного агента.
Нещодавно ЗМІ писали, що в "Десни" є заборгованість перед гравцями та працівниками клубу по виплаті зарплат.
Минулого літа "Десна" підписала екс-захисника "Шахтаря".
Владлен Юрченко: кар'єра
- Юрченко є вихованцем "Шахтаря". Він грав за леверкузенський "Баєр" з 2014 по 2018 рік та відзначився голом одного разу за цей клуб в чемпіонаті Німеччини, а також одного разу в рамках Ліги чемпіонів.
- Юрченко виступав за "Зорю" з липня 2019-го. Владлен залишив луганців минулого літа. Загалом, він провів за "Зорю" 68 поєдинків, забив 16 голів і зробив 10 асистів.
- Владлен неодноразово викликався до збірної України, але так і не дебютував за "жовто-синіх".