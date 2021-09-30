Владлен Юрченко підсилив чернігівську команду.

Український півзахисник Владлен Юрченко поповнив склад чернігівської "Десни".

Про це повідомляє офіційний сайт "Десни".

Юрченко підписав з "Десною" контракт до літа 2022 року. Фінансові умови угоди не повідомляються. 27-річний хавбек підсилив "Десну" на правах вільного агента.

Нещодавно ЗМІ писали, що в "Десни" є заборгованість перед гравцями та працівниками клубу по виплаті зарплат.

Минулого літа "Десна" підписала екс-захисника "Шахтаря".

Владлен Юрченко: кар'єра

Юрченко є вихованцем "Шахтаря". Він грав за леверкузенський "Баєр" з 2014 по 2018 рік та відзначився голом одного разу за цей клуб в чемпіонаті Німеччини, а також одного разу в рамках Ліги чемпіонів.

Юрченко виступав за "Зорю" з липня 2019-го. Владлен залишив луганців минулого літа. Загалом, він провів за "Зорю" 68 поєдинків, забив 16 голів і зробив 10 асистів.

Владлен неодноразово викликався до збірної України, але так і не дебютував за "жовто-синіх".

Автор: Артем Будрін