Ерік Рамірес відкрив рахунок у зустрічі, але збірна Венесуели після цього тричі пропустила.

Форвард київського "Динамо" Ерік Рамірес відзначився дебютним голом за збірну Венесуели. 22-річний нападник "розписався" у воротах збірної Бразилії у поєдинку кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.

На 11-й хвилині Рамірес головою поцілив у сітку воріт Аліссона і відкрив таким чином рахунок в матчі. Проте в другому таймі Бразилія на правах фаворита дотисла аутсайдера і тричі вразила ворота Венесуели.

Зазначимо, що Ерік провів на полі всі 90 хвилин.

Бразилія здобула дев'яту перемогу в дев'ятому матчі відбору на чемпіонат світу, а ось на рахунку Венесуели всього одна звитяга і останнє місце в турнірній таблиці.

Венесуела - Бразилія - 1:3

Голи: Рамірес, 11 - Маркіньос, 71, Барбоза, 85 (з пенальті), Антоні, 95

Рамірес вже встиг ефектно дебютувати за киян в поєдинку УПЛ. Нагадаємо, що "Динамо" придбало венесуельця у словацького клубу "ДАК 1904" за 1,75 мільйона євро.

Ерік Рамірес: кар'єра

Рамірес починав кар'єру у себе на батьківщині у складі клубів "Самора" і "Естудіантес де Каракас", потім пограв за чеську "Карвіну" і словацьку "Сеницю", а у 2019 році перейшов у "ДАК 1904".

У минулому сезоні чемпіонату Словаччини Рамірес забив 17 голів і зробив 8 гольових передач в 35 матчах. А всього провів за клуб 68 ігор, в яких забив 28 м'ячів.

В активі нападника 6 матчів у складі збірної Венесуели - він дебютував за команду в жовтні 2020 року.

Автор: Артем Будрін