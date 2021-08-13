Екс-півзахисник "Шахтаря" зіграв свій перший поєдинок за італійську "Спецію".

Відбувся матч 1/32 Кубка Італії, де представник Серії А "Спеція" грала проти команди з Серії Б "Порденоне". За "Спецію" дебютував півзахисник збірної України Віктор Коваленко. 25-річний екс-хавбек "Шахтаря" провів на полі 86 хвилин. Нагадаємо, що в це трансферне вікно Коваленко на правах оренди поповнив "Спецію", а контракт його поки що належить "Аталанті" з Бергамо.

Віктор цього літа вже забивав у ворота "Порденоне" під час проходження підготовчих зборів з "Аталантою". У своєму дебюті Коваленко не забив, але команда все одно здобула звитягу та пройшла до наступної стадії. Віктор виступає під восьмим номером за "Спецію".

"Порденоне" - "Спеція" - 1:3

Голи: Фолоруншо, 51 (пенальті) - Ерліч, 39, Ніколау, 45+3, Е. Коллі, 83 (пенальті)

Відео огляд першого тайму.

Відео огляд другого тайму.

Віктор Коваленко: головне

Віктор Коваленко перейшов у "Аталанту" з "Шахтаря" за півроку до закінчення контракту з "гірниками". Футболіст підписав повноцінний контракт з італійським клубом, який розрахований на 4,5 роки.

"Аталанта" заплатила "Шахтарю" за футболіста 700 тисяч євро.

За інформацією ЗМІ, Коваленко став найбільш високооплачуваним гравцем "Аталанти".

Коваленко був другим українцем в "Аталанті" після Руслана Малиновського.

Автор: Артем Будрін