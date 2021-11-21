Все вирішив єдиний гол з пенальті.

"Барселона" у поєдинку 14-го туру чемпіонату Іспанії обіграла "Еспаньйол" з рахунком 1:0. Це був дебютний матч для головного тренера "Барси" Хаві на чолі рідного для нього клубу.

Нападник "блаугранас" Мемфіс Депай реалізував на 48-й хвилині пенальті і приніс три очки своїй команді.

"Барселона" перервала серію з 4-х матчів без перемог у Ла Лізі. Також зазначимо, що одразу 8 власних вихованців "Барси" з'явилося на полі в цій принциповій грі - дербі Каталонії.

"Барселона" - "Еспаньйол" - 1:0

Гол: Депай, 48 (з пенальті)

"Барселона": тер Штеген, Мінгеса (Араухо, 88), Піке, Ерік Гарсія, Альба, Ніко Гонсалес (Демір, 88), Бускетс (Пуч, 78), де Йонг, Ахомач (Еззальзулі, 46), Депай, Гаві (Коутіньйо, 70)

"Еспаньйол": Дієго Лопес, Відаль, Серхі Гомес, Кабрера, Педроса, Давід Лопес (Морланес, 56), Ембарба (Ву Лей, 78), Еррера (Дімата, 78), Дардер (Морон, 90+4), Пуадо (Меламед, 56), де Томас

Відео огляд матчу

Чемпіонат Іспанії: ситуація в турнірній таблиці

"Севілья" та "Реал Сосьєдад" очолюють турнірну таблицю Ла Ліги - у них по 28 балів. Мадридський "Реал" має матч в запасі і в них 27 очок.

"Атлетіко" - 26 очок та четверте місце. У "Бетіса" 21 очко і він п'ятий.

У "Барселони" шоста позиція з 20 заліковими пунктами.

"Еспаньйол" має 17 очок і розташований на 11-й сходинці.

Автор: Артем Будрін