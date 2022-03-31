Жеребкування групового турніру заплановане на п'ятницю, 1 квітня.

Станом на 31 березня відомі вже 29 національних збірних (з 32), які вийшли у фінальний раунд ЧС-2022 в Катарі.

Мундіаль в Катарі стане останнім, в якому візьмуть участь 32 команди. Починаючи з 2026 року, турнір буде збирати відразу 48 кращих команд світу. У той же час ЧС-2022 - перший, який буде проведений не влітку, а в листопаді-грудні. Фінальна стадія стартує 21 листопада і триватиме до 18 грудня.

Хто вже вийшов на ЧС-2022

У вівторок, 29 березня, в Європі та Африці зіграли фінальні стикові матчі (крім пари Уельс - Шотландія/Україна).

П'ята команда Південної Америки, а також по одному представнику Океанії, Азії та Північної/Центральної Америки зіграють Міжконтинентальний плей-офф.

Останнім учасником ЧС-2022 стане переможець європейського плей-офф, в якому зіграють Україна, Шотландія та Уельс.

Збірна України мала зіграти півфінальний матч європейської кваліфікації проти Шотландії наприкінці березня, однак через вторгнення Росії в Україну ФІФА перенесла гру на наступну міжнародну паузу. Якщо Україна пройде Шотландію, то у фіналі відбору "синьо-жовтих" очікує гра з Уельсом. Ігри з британцями стануть гостьовими для нашої команди. Орієнтовно матчі пройдуть у червні.

ЄВРОПА / UEFA (всього - 13 команд)

Німеччина

Данія

Англія

Швейцарія

Франція

Бельгія

Хорватія

Сербія

Іспанія

Нідерланди

Португалія

Польща

Африка / CAF (всього - 5 команд)

Сенегал

Гана

Марокко

Туніс

Камерун

Південна Америка / CONMEBOL (всього - 4 або 5 команд).

Бразилія

Аргентина

Еквадор

Уругвай

Азія / AFC (всього - 4 або 5 команд плюс Катар на правах господаря).

Катар (господар турніру)

Іран

Південна Корея

Японія

Саудівська Аравія

Північна і Центральна Америка / CONCACAF(всього - 3 або 4 команди)

Канада

Мексика

США

ОКЕАНІЯ / OFC (всього - 0 або 1 команда).

Кваліфікація триває.

Жеребкування фінального турніру ЧС-2022 з футболу в Катарі

Жеребкування групового турніру заплановане на п'ятницю, 1 квітня.

Процедура жеребкування пройде в Exhibition & Convention Center в Досі. Початок - о 19:00 за київським часом. У прямому ефірі покаже на території України телеканал "Футбол 1".

Для жеребкування 32 команди будуть розподілені по 4 кошиках на основі рейтингу ФІФА від 31 березня 2022 року. У першому кошику будуть господарі - Катар (автоматично позиція А1) і 7 найкращих команд світу. У другому кошику - наступні 8 команд за рейтингом, потім 8 збірних потрапляють у кошик 3. У кошик 4 увійдуть 5 команд з найнижчим рейтингом, а також три переможці плей-офф (потенційно включаючи Україну).

Склад кошиків:

Варто відзначити, що чотириразовий чемпіон світу і переможець Євро-2020 – збірна Італії – вперше в своїй історії не змогла пройти кваліфікацію на другий поспіль ЧС, програвши в півфіналі плей-офф відбору Північної Македонії. Італійці стали єдиними колишніми чемпіонами світу, які не пройшли кваліфікацію. Всі інші чемпіони світу чекають жеребкування (Бразилія, Аргентина, Уругвай, Німеччина, Франція, Іспанія, Англія).

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