Станом на 31 березня відомі вже 29 національних збірних (з 32), які вийшли у фінальний раунд ЧС-2022 в Катарі.
Мундіаль в Катарі стане останнім, в якому візьмуть участь 32 команди. Починаючи з 2026 року, турнір буде збирати відразу 48 кращих команд світу. У той же час ЧС-2022 - перший, який буде проведений не влітку, а в листопаді-грудні. Фінальна стадія стартує 21 листопада і триватиме до 18 грудня.
Хто вже вийшов на ЧС-2022
У вівторок, 29 березня, в Європі та Африці зіграли фінальні стикові матчі (крім пари Уельс - Шотландія/Україна).
П'ята команда Південної Америки, а також по одному представнику Океанії, Азії та Північної/Центральної Америки зіграють Міжконтинентальний плей-офф.
Останнім учасником ЧС-2022 стане переможець європейського плей-офф, в якому зіграють Україна, Шотландія та Уельс.
Збірна України мала зіграти півфінальний матч європейської кваліфікації проти Шотландії наприкінці березня, однак через вторгнення Росії в Україну ФІФА перенесла гру на наступну міжнародну паузу. Якщо Україна пройде Шотландію, то у фіналі відбору "синьо-жовтих" очікує гра з Уельсом. Ігри з британцями стануть гостьовими для нашої команди. Орієнтовно матчі пройдуть у червні.
ЄВРОПА / UEFA (всього - 13 команд)
- Німеччина
- Данія
- Англія
- Швейцарія
- Франція
- Бельгія
- Хорватія
- Сербія
- Іспанія
- Нідерланди
- Португалія
- Польща
Африка / CAF (всього - 5 команд)
- Сенегал
- Гана
- Марокко
- Туніс
- Камерун
Південна Америка / CONMEBOL (всього - 4 або 5 команд).
- Бразилія
- Аргентина
- Еквадор
- Уругвай
Азія / AFC (всього - 4 або 5 команд плюс Катар на правах господаря).
- Катар (господар турніру)
- Іран
- Південна Корея
- Японія
- Саудівська Аравія
Північна і Центральна Америка / CONCACAF(всього - 3 або 4 команди)
- Канада
- Мексика
- США
ОКЕАНІЯ / OFC (всього - 0 або 1 команда).
Кваліфікація триває.
Жеребкування фінального турніру ЧС-2022 з футболу в Катарі
Жеребкування групового турніру заплановане на п'ятницю, 1 квітня.
Процедура жеребкування пройде в Exhibition & Convention Center в Досі. Початок - о 19:00 за київським часом. У прямому ефірі покаже на території України телеканал "Футбол 1".
Для жеребкування 32 команди будуть розподілені по 4 кошиках на основі рейтингу ФІФА від 31 березня 2022 року. У першому кошику будуть господарі - Катар (автоматично позиція А1) і 7 найкращих команд світу. У другому кошику - наступні 8 команд за рейтингом, потім 8 збірних потрапляють у кошик 3. У кошик 4 увійдуть 5 команд з найнижчим рейтингом, а також три переможці плей-офф (потенційно включаючи Україну).
Склад кошиків:
Варто відзначити, що чотириразовий чемпіон світу і переможець Євро-2020 – збірна Італії – вперше в своїй історії не змогла пройти кваліфікацію на другий поспіль ЧС, програвши в півфіналі плей-офф відбору Північної Македонії. Італійці стали єдиними колишніми чемпіонами світу, які не пройшли кваліфікацію. Всі інші чемпіони світу чекають жеребкування (Бразилія, Аргентина, Уругвай, Німеччина, Франція, Іспанія, Англія).