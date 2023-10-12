Френк Бруно вважає, що Ф'юрі переможе Усика в бою за титул абсолютного чемпіона світу.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Френк Бруно поділився своїм прогнозом на бій за титул абсолютного чемпіона світу між володарем поясів WBA, WBO, IBO і IBF Олександром Усиком і чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

Легендарний британець похвалив українського боксера, проте заявив, що в цьому поєдинку шансів на перемогу більше у "Циганського короля".

"Усик дуже хороший боєць і більш досвідчений боєць, ніж багато хто думає. Незручний з багатьох сторін. Він дуже хороший боєць, він знає, як про себе подбати. Але я вважаю, що хороший супертяж, який знає, що робить, зажене його в кут. Дасть йому кілька ляпасів і поб'є його", - наводить слова Бруно BoxingSocial.

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Нагадаємо, 29 вересня Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик підписали контракт на бій за титул абсолютного чемпіона в королівському дивізіоні. Поєдинок пройде в Саудівській Аравії.

Повідомляється, що в угоді на бій прописаний пункт про реванш, який стосується обох боксерів. Ініціювати повторний поєдинок може той, хто програв.

Точна дата поєдинку Усик - Ф'юрі буде оголошена після бою "Циганського короля" проти Френсіса Нганну, який запланований на 28 жовтня.

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