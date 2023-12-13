У середу, 13 грудня, відбувся поєдинок шостого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Црвена Звезда" приймала "Манчестер Сіті".
Гра проходила "Райко Мітіч" в Белграді і завершилася видовищною перемогою "городян".
Рахунок у грі був відкритий на 19-й хвилині - півзахисник "Манчестер Сіті" Майка Хемілтон забив з передачі Матеуса Нуньєша. На 62-й хвилині перевагу "городян" подвоїв Оскар Бобб. Асистував йому Ріко Льюїс. На 76-й хвилині гри Хван Ін Пом скоротив відставання в рахунку, забивши після передачі Османа Букарі. На 85-й хвилині Келвін Філліпс забив третій м'яч "Сіті", реалізувавши пенальті. На 90+1-й хвилині Александар Катай забив другий гол "Црвени Звезди", скоротивши розрив у рахунку. Однак на більше господарів поля не вистачило.
"Црвена Звезда" - "Манчестер Сіті" - 2:3
Голи: Хван, 76, Катай, 90+1 - Хемілтон , 19, Бобб, 62, Філліпс, 85, пен
"Црвена Звезда": Глазер, Недельковіч (Кубіч, 78), Джига, Спаїч (Родіч, 65), Драговіч, Канга (Катай, 57), Міяйловіч, Хван, Букарі, Ндіає (Міятовіч, 57), Олаїнка (Лучіч, 57)
"Манчестер Сіті": Ортега, Льюїс, Стоунз (Аке, 86), Аканджі, Гомес, Філліпс, Ковачич (Сусохо, 76), Хемілтон, Нуньєш (Сілва, 83) Гріліш (Фоден, 52), Бобб
Попередження: Спаїч (45+1), Міяйловіч (65) - Філліпс (52)
Огляд матчу:
В іншому матчі цієї групи німецький "РБ Лейпциг" здобув перемогу над швейцарським "Янг Бойз" з рахунком 2:1.
"РБ Лейпциг" - "Янг Бойз" - 2:1
Голи: Шешко 51, Форсберг 56 - Коллі 53
"РБ Лейпциг": Гулачі, Хенрікс, Лукеба (Шлагер, 80), Сімакан (Клостерманн, 59), Ленц, Кампль, Зайвальд, Карвальо, Форсберг (Сімонс, 74), Поульсен (Опенда, 74), Шешко (Вернер, 74)
"Янг Бойз": фон Балльмос, Джанко, Лустенбергер, Аменда, Гарсія, Угрініч (Малес, 70), Лаупер (Лакомі, 70), Ньяссе, Коллі (Рудані, 82), Еліа (Жоел Монтейру, 62), Нсаме (Ганвула, 62)
Попередження: Поульсен 70, Ленц 77 - Гарсія 33, Коллі 81, Жоел Монтейру 85
"Манчестер Сіті" виграв всі шість матчів в рамках групового етапу Ліги чемпіонів і впевнено виграв свою групу. "РБ Лейпциг" набрав 12 очок і посів друге місце. На третій сходинці з 4 балами фінішував "Янг Бойз". Замикає квартет "Црвена Звезда" з 1 очок.