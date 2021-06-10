В ОП підкреслили, що гасло "Слава Україні!" на формі національної збірної є абсолютно слушним та не може викликати жодних застережень.

Українська держава поважає принципи, якими керуються у своїх діяльності такі міжнародні спортивні організації, як Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА), і рішення, які вони мають ухвалювати без жодного політичного впливу чи втручання.

Про це йдеться у наданому УНІАН коментарі Офісу президента України щодо гасла на формі збірної України з футболу.

В ОП наголошують, що українські футболісти на полях Європи намагатимуться прославити свою країну. «Тому гасло «Слава Україні!» на формі національної збірної є абсолютно слушним та не може викликати жодних застережень. І коли кожен українець, який є справжнім патріотом своєї батьківщини, чує «Слава Україні!», то у нього вже на рівні підсвідомості з’являється гасло-відповідь «Героям Слава!». Ці словосполучення записані в душі кожного українця. Вони єднають нас, допомагають розбудовувати і захищати рідну Україну», - зауважили на Банковій.

Також у Зеленського наголошують, що мапа України на футболках українських гравців є ще одним підтвердженням того, що вже за кілька днів вся наша країна від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя вболіватиме за національну збірну на чемпіонаті Європи з футболу. «Тому що Україна єдина і неподільна. Донбас – це Україна! Крим – це Україна! І це вже точно не викликає жодних сумнівів ні у кого в Європі», - резюмують в ОП.

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Форма України на Євро-2020

Сьогодні, 10 червня, УЄФА зобов'язала національну збірну України з футболу прибрати з футболок гральної форми гасло "Героям слава" після відповідного звернення Росії.

Зокрема, в УЄФА ретельно розглянули нещодавно додане гасло, зображене всередині комірця нової футболки "Героям слава" (у прес-релізі УЄФА це гасло англійською мовою звучить як "Слава нашим героям" (“Glory to our heroes”) - УНІАН). Новий дизайн з гаслом "Героям слава" був підтверджений ще в грудні 2020 року.

У зв'язку з цим в УЄФА зазначили, що на той час значення, створене комбінацією цих двох гасел, не було вивчене. "Після додаткового аналізу ця конкретна комбінація двох слоганів вважається явно політичною за своєю суттю, маючи історичне і мілітаристське значення. Це конкретне гасло всередині футболки має бути усунено для використання на матчах під час змагань під егідою УЄФА у відповідності зі статтею 5 Регламенту УЄФА стосовно екіпірування", - наголошується у відповіді.

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Автор: Денис Прядко