Тоні Кроос може змінити клубну прописку.

Футболіст збірної Німеччини Тоні Кроос може покинути мадридський "Реал" в січневе трансферне вікно.

Німецький півзахисник потрапив у сферу інтересів французького ПСЖ, повідомляє видання El Nacional.

За даними джерела, президент "Реала" Флорентіно Перес не стане перешкоджати відходу Крооса, щоб отримати за трансфер суперзірки "вершкових" 30 мільйонів євро.

Чинна угода Крооса з "Реалом" закінчується влітку 2023 року. Сторони поки не сідали за стіл переговорів щодо нового контракту.

Читайте такожУЄФА назвавши найкращий гол 4-го туру Ліги чемпіонів (відео)Відзначається, що ПСЖ є не єдиним клубом, який проявляє інтерес до 31-річного хавбека. У послугах іменитого німця зацікавлені також "Манчестер Сіті" і "Ньюкасл".

У нинішньому сезоні Тоні Кроос зіграв 7 матчів за мадридський "Реал": три в Лізі чемпіонів і чотири в чемпіонаті Іспанії. Результативними діями півзахисник не відзначався. Портал Transfermarkt оцінює 31-річного футболіста в 30 млн євро.

Тоні Кроос: кар'єра в "Реалі"

Кроос перейшов в "Реал" Мадрид в 2014 році з мюнхенської "Баварії" за 30 млн євро.

У складі "Реала" футболіст двічі вигравав чемпіонат і Суперкубок Іспанії, тричі Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА, а також чотири рази ставав переможцем Клубного чемпіонату світу.

За період кар'єри в "Реалі" Кроос зіграв 327 матчів у футболці "вершкових", відзначившись 22 забитими голами і 80 асистами.

Автор: Володимир Медяник