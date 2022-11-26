Циганков не забив пенальті: Динамо не змогло обіграти Металіст 1925 в матчі УПЛ (відео)

Після 14-ти матчів київське "Динамо" йде на третій позиції в турнірній таблиці УПЛ.

У 15-му турі УПЛ київське "Динамо" приймало вдома харківський "Металіст 1925". Гра завершилася внічию. Воротар харків'ян Олег Мозіль парирував пенальті від Віктора Циганкова наприкінці першого тайму. Динамо Київ - Металіст 1925 - 0:0 Динамо Київ: Нещерет – Вівчаренко (Дубінчак, 62), Попов, Забарний, Караваєв (Перріс, 83) – Сидорчук – Кабаєв (Гармаш, 46), Лонвейк (Шепелєв, 61), Буяльський, Циганков – Ванат (Бєсєдін, 46) Металіст 1925: Мозіль – Капінус, Курило, Ткачук, Жичиков – Вачіберадзе (Мартинюк, 57) – Ременюк, Кравченко (Шершень, 84), Габелок, Русин – Борячук (Чирук, 76) Нереалізований пенальті: Циганков, 43 Наступний матч цього року київське "Динамо" проведе проти харківського "Металіста" 30 листопада в рамках восьмого туру, харківський "Металіст 1925" тепер аж навесні зіграє проти донецького "Шахтаря". УПЛ: турнірна таблиця Після 14-ти матчів київське "Динамо" йде на третій позиції в турнірній таблиці УПЛ. В активі "біло-синіх" 27 набраних очок. "Металіст 1925" заробив 18 балів і займає 6-й рядок.

"Шахтар" розташувався на другому місці з 30-ма очками, а "Дніпро-1" займає першу сходинку, набравши 35 балів.

"Зоря" на 4-й позиції - у неї 26 очок.

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