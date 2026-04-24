Квитки на фінал ЧС-2026 продають за астрономічну суму: в Sky News опублікували дані

На офіційному веб-сайті ФІФА вказано, що вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу коштуватиме понад 2 млн доларів.

Квитки на фінал цьогорічного чемпіонату світу з футболу вже надійшли у продаж за ціною понад 2 млн доларів за штуку, повідомляє Sky News.

Видання зазначило, що на офіційному веб-сайті ФІФА, присвяченому "перепродажу та обміну квитків" на матч 19 липня, виставлено чотири місця за ціною 2 299 998,85 доларів.

Наводяться дані, що купівля всіх чотирьох квитків на фінальний матч, який відбудеться на стадіоні "МетЛайф" у Нью-Джерсі, обійдеться у 9,2 млн доларів.

Примітно, що кілька інших квитків у тому ж секторі, що розташований за воротами, також виставлені на продаж за порівняно вигідною ціною – 16 098 доларів.

"ФІФА не контролює ціни на сайті з перепродажу квитків, але стягує 15% комісії як з продавця, так і з покупця таких квитків – це означає, що теоретично вона може заробити майже 600 000 доларів лише на продажу одного квитка", - наголошує видання.

Також в публікації уточнюється, що комісія ФІФА включена у ціну квитка.

Додається, що організатори вже зазнали критики через високі ціни на квитки на турнір, який спільно приймають Канада, Мексика та США і який розпочнеться 11 червня.

Видання розповіло, що ціна квитків на вторинному ринку під час попередніх чемпіонатів світу була обмежена номінальною вартістю.

Вказується, що у відповідь на критику у грудні ФІФА випустила невелику кількість квитків, вартість яких була на 60 доларів нижчою.

"На цьогорічний захід вже продано понад п’ять мільйонів квитків, а на початку цього тижня розпочався останній етап продажу квитків", - йдеться в статті.

"ФІФА розробила модель продажу квитків та функціонування вторинного ринку, яка відповідає стандартним практикам ринку квитків на великі спортивні та розважальні заходи у країнах-господарях. Підхід ФІФА до диференційованого ціноутворення на квитки відповідає галузевим тенденціям у різних секторах спорту та розваг, де ціни коригуються з метою оптимізації продажів та відвідуваності, а також забезпечення справедливої ринкової вартості подій", - заявив представник ФІФА.

Раніше УНІАН повідомляв, що на турнірі за трофей змагатимуться 48 збірних – спочатку в одній із 12 груп, а потім у плей-оф. Вперше на Чемпіонат світу вийшли чотири збірні – Узбекистану, Йорданії, Кюрасао та Кабо-Верде. Матчі будуть проходити з 11 червня по 19 липня 2026 року в Мексиці, Канаді та США.

Також ми писали, що колишній президент ФІФА Зепп Блаттер закликав вболівальників утриматися від поїздок до США на ЧС-2026. Причиною він назвав агресивну зовнішню політику президента США Дональда Трампа та масштабне посилення імміграційного контролю. Примітно, що після стадії 1/8 фіналу всі ігри, що залишилися, відбудуться на території Сполучених Штатів.

