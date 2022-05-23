У питаннях безпеки і допуску публіки на стадіони можна брати приклад з тих культурних заходів, які вже проходять зараз, вважає функціонер.

Планувати початок нового чемпіонату і проводити його обов'язково потрібно, перед цим визначивши, які клуби готові до цього з фінансової, кадрової, емоційної точки зору.

Таку думку почесний член УЄФА Григорій Суркіс висловив в інтерв'ю сайту Динамо Київ від Шурика, уточнивши, що головне зараз - знайти спільну мову з місцем проведення футбольних матчів за участю українських команд, як на міжнародному рівні, так і на внутрішньоукраїнському.

"На жаль, через агресію РФ та війну, нав’язану Україні, наші збірні та клуби, що виступатимуть в єврокубках, вимушені будуть ще деякий час приймати суперників на нейтральних полях. Щонайменше на період дії військового стану, що вже пролонгований до кінця серпня. Утім, скоріше, ця реальність триватиме аж до нашої Перемоги.

Однак і за таких складних умов український футбол все одно має жити. Нам дуже необхідно вибудовувати корпоративну єдність і солідарність. Аби зрозуміти реальні потреби та проблеми кожного з членів футбольної спільноти та допомогти тим, хто не зможе встояти в цей період самотужки. А повертаючись до теми проведення внутрішніх змагань, я упевнений, ми маємо зробити все, щоб вони відновилися. І не десь, а на теренах України!"- сказав Суркіс.

Він зазначив, що відновлення чемпіонату України стане ще однією лінією фронту опору окупантам:

"Запитайте себе: де саме має відбуватися чемпіонат України? Звісна річ — вдома! Тоді футбол стане ще однією лінією національного спротиву, спортивним фронтом. Зважати на небезпеку — хіба це не властиво будь-кому з нас? Але ж ми якось намагаємось працювати над собою і врешті-решт залишаємось в Україні. Так і наш футбол здатний продемонструвати свою єдність з народом, що було б потужним проявом здорового патріотичного, визвольного руху."

Суркіс переконаний, що витрата грошей під час війни на оренду закордонних полів, а також перельоти та проживання команд, буде сприйнятоа неоднозначно друзями України:

"Невже футбольна спільнота хоче дочекатися особистого заклику до неї з боку президента країни? Або цілком вірогідного запиту з боку представників союзницьких держав: навіщо ми спрямовуємо до України мільярдні ленд-лізи, якщо ви витрачаєте мільйони на футбольні матчі на чужині? Ніхто ж не живе в ілюзіях стосовно кошторису закордонного утримування десятків клубів?"- сказав функціонер.

Він зазначив, що при складанні планів потрібно закладати можливість їх швидких змін з урахуванням розвитку подій, наприклад, якщо війна загостриться:

"Тоді напевне довелося б консервувати футбольне господарство, відправляти у безстрокову відпустку гравців та тренерів, інший персонал зі всіма юридичними наслідками. Але якщо інтенсивність бойових дій, навпаки, матиме тенденцію до зменшення — треба застосовувати інші алгоритми. Також підготовлені заздалегідь. Зможемо провести повноцінні турніри в усіх лігах, за участі тих команд, що грали в останньому сезоні — буде дуже добре. При цьому жодна з них не повинна страждати — понижуватися класом, приміром. Навпаки! Тим, хто зупинився на перехідних місцях в перший чи другий лігах, треба надати можливість підвищення. Нехай в УПЛ тоді виступає 18 чи навіть 20 клубів"

У той же час Суркіс підкреслив, що в питаннях безпеки, допуску публіки на стадіони можна брати приклад з тих культурних заходів, які вже проходять зараз.

"Ви знаєте, що у Києві вже відновила роботу Національна опера? Так, через комендантську годину, обмежену роботу громадського транспорту вона відкриває двері лише в суботу та неділю. Але все одно — відкриває! А в разі повітряної тривоги діє такий регламент ДСНС: дійство артистів зупиняється і всі присутні у залі переходять в укриття, розраховане на 300 осіб. І до онлайн-продажу надається лише 300 квитків, у той час як розрахована зала на 1300 місць.

Як бачите, за наявності конкретних, вичерпних відповідей, певні рішення із відповідними державними установами можна узгодити. То чому б і футболу не використати цей досвід? Однак ініціативу має проявляти сама наша спільнота, як і відстоювати, лобіювати проекти своїх пропозицій. Форс-мажорні часи вимагають відповідного управлінського супроводу", - підкреслив Суркіс.

При підготовці проведення зборів клубів УПЛ, запланованих на 27 травня, Суркіс побажав українським клубам залишатися мудрими і гнучкими, видавлюючи з ситуації , що склалася, максимум можливого, адекватно оцінюючи реалії.