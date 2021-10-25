Туринців врятував одинадцятиметровий удар.

В одному з центральних матчів 9-го туру італійської Серії А чинний чемпіон "Інтер" приймав "Ювентус". Зустріч завершилася внічию.

"Інтер" вийшов вперед на 17-й хвилині - Едін Джеко зіграв на добиванні після того, як Хакан Чалханоглу пробив у поперечину.

Уникнути поразки "Ювентусу" вдалося на 89-й хвилині - Пауло Дібала реалізував пенальті за фол на Алексі Сандро.

Також 24 жовтня в Серії А відбулася дуель "Роми" і "Наполі". Вона завершилася без забитих голів - 0:0.

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"Інтер" - "Ювентус" - 1:1

Голи: Джеко, 15 - Дібала (з пенальті), 89

"Інтер": Ханданович, Дарміан, Шкрін'яр, Де Врей, Бастоні, Перішич (Думфріс, 82), Барелла (Весіна, 90), Брозович, Чалханоглу (Гальярдіні, 61), Джеко, Лаутаро (Санчес, 82)

"Ювентус": Щенсни, Даніло, Бонуччі, К'єлліні, Сандро, Куадрадо (К'єза, 65), Локателлі (Кайо Жорже, 83), Маккені (Артур, 83), Бернардескі (Бентанкур, 18), Мората, Кулусевскі (Дібала, 65)

Відео голів

Серія А: положення команд

"Інтер" набрав 18 очок і займає третє місце в Серії а, на 7 очок відстаючи від двох лідерів - "Наполі" і "Мілана".

У "Ювентуса" - 15 очок і шоста позиція в турнірній таблиці.

Автор: Антон Дудар