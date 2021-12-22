Каталонці відстали на 10 очок від андалусійців.

Відбувся перенесений матч 4-го туру Ла Ліги, в якому "Севілья" приймала "Барселону". Зустріч завершилася внічию - 1:1.

Рахунок відкрив колишній хавбек харківського "Металіста" Папу Гомес, а Рональд Араухо відновив паритет та приніс "Барселоні" одне очко.

На 64-й хвилині захисник господарів Жуль Кунде отримав червону картку та був вилучений з поля.

"Севілья" - "Барселона" - 1:1

Голи: Гомес, 32 - Араухо, 45

"Севілья": Бону, Кунде, Фернандо, Карлос, Рекік, Жордан, Делейні (Аугустінссон, 86), Ракітіч (Гудель, 70), Окампос (Фатторе, 90), Гомес (Хуанлу, 85), Мір (Ен-Несірі, 70)

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Піке, Гарсія (Ленгле, 73), Альба, Бускетс, Ф. де Йонг (Л. де Йонг, 85), Гаві, Дембеле, Еззальзулі, Ферран (Ніко, 73)

Вилучення: Кунде, 64

Відео огляд матчу

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