Півзахисник провів у клубі з Гданська рік.

Польська "Лехія" припинила співпрацю з українським півзахисником Миколою Мусолітіним.

Контракт між 22-річним гравцем і польським клубом був розірваний за взаємною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт гданської команди.

Додамо, що українець підписав контракт з "біло-зеленими" в січні минулого року. Однак з того часу Мусолітін відіграв за "Лехію" лише сім матчів у польській Екстракласі, віддавши при цьому одну результативну передачу.

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"Лехія" Гданськ займає п'яте місце турнірної таблиці чемпіонату Польщі, відстаючи від лідируючого "Леха" на вісім очок.

Микола Мусолітін: кар'єра