Польська "Лехія" припинила співпрацю з українським півзахисником Миколою Мусолітіним.
Контракт між 22-річним гравцем і польським клубом був розірваний за взаємною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт гданської команди.
Додамо, що українець підписав контракт з "біло-зеленими" в січні минулого року. Однак з того часу Мусолітін відіграв за "Лехію" лише сім матчів у польській Екстракласі, віддавши при цьому одну результативну передачу.
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"Лехія" Гданськ займає п'яте місце турнірної таблиці чемпіонату Польщі, відстаючи від лідируючого "Леха" на вісім очок.
Микола Мусолітін: кар'єра
- Мусолітін є вихованцем "Чорноморця". За одеський клуб півзахисник зіграв 74 матчі і відзначився 4 забитими голами.
- За кордоном Мусолітін грав у складі латвійської "Валмієри". На його рахунку 18 матчів 4 результативних передачі.
- З латвійської "Валмієри" в статусі вільного агента Мусолітін перейшов в "Лехію".
У 2019 році Мусолітін став чемпіоном світу в Польщі у складі команди збірної України до 20 років, яку тоді тренував Олександр Петраков. На турнірі, який проходив у Польщі, він зіграв два матчі.