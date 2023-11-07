"Челсі" завдав першої поразки "Тоттенхему" в поточному сезоні АПЛ.

У понеділок, 6 листопада, відбувся центральний поєдинок 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Тоттенхем" приймав "Челсі".

Гра проходила на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" і завершилася розгромною перемогою гостей.

"Тоттенхему" вдалося забити швидкий гол і повести в рахунку - вже на 6-й хвилині відзначився півзахисник Деян Кулусевскі. Асистував йому Папі Матар Сарр. На 35-й хвилині зустрічі "сині" рахунок зрівняли - пенальті реалізував Коул Палмер.

У другому таймі після виходу Михайла Мудрика "Челсі" забив ще три голи. Український вінгер результативними діями не відрізнявся, але був дуже активним. Всі три голи "синіх" у другому таймі забив Ніколя Джексон.

"Тоттенхем" - "Челсі" - 1:4

Голи: Кулусевскі (6) - Палмер (35, з пенальті), Джексон (75, 90+4, 90+7)

"Тоттенхем": Вікаріо, Порро, Ромеро, ван Де Вен (Роял, 45+1), Удоджі, Біссума, Сарр (Бентанкур, 61), Кулусевскі (Скіпп, 61), Меддісон (Хойб'єрг, 45+1), Джонсон (Дайер, 34), Сон

"Челсі": Санчес, Джеймс (Гюсто, 77), Дісасі, Сілва, Колвілл (Кукурелья, 46), Кайседо, Фернандес (Мудрік, 57), Палмер, Галлахер, Стерлінг (Угочукву, 90+1), Джексон

Попередження: Удоджі (18), Сарр (45+10) - Джексон (45+10), Колвілл (45+10), Гюсто (86), Мудрик (89)

Вилучення: Ромеро (33), Удоджі (55)

Огляд матчу:

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик розпочав цей матч на лавці запасних і з'явився на полі на 58-й хвилині гри, замінивши Енцо Фернандеса. Статистичний портал WhoScored оцінив гру українця в 6,8 бала.

"Челсі" набрав 15 очок і піднявся на 10-ту сходинку в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Тоттенхем" зазнав своєї першої поразки в поточному сезоні АПЛ і з 26 балами посідає друге місце. Лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" - 27 набраних очок.

У наступному турі чемпіонату Англії "Тоттенхем" зіграє проти "Вулверхемптона", а "Челсі" зустрінеться з "Манчестер Сіті".

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