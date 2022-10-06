Мессі забив красивий гол у ворота лісабонського клубу.

В третьому турі Ліги чемпіонів відбулася низка цікавих матчів. Зокрема ПСЖ в гостях втратив очки у грі проти лісабонської "Бенфіки".

Ліонель Мессі після асисту Неймара відкрив рахунок у зустрічі, але ще до перерви трапився автогол Данілу. У другому таймі парижани володіли ініціативою, але господарі поля втримали нічию - 1:1.

"Бенфіка" - ПСЖ - 1:1

Відео дня

Голи: Данілу, 41 (автогол) - Мессі, 22

"Бенфіка": Влаходімос – Ба, Антоніу Сілва, Отаменді, Грімальдо – Флорентіну Луїш, Енцо Фернандес (Еурснес, 78) – Нерес (Піньо, 90+1), Рафа Сілва, Жоау Маріу – Гонсалу Рамуш (Дракслер, 78)

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркіньос, Данілу – Хакімі, Вітінья (Фабіан Руїс, 87), Верратті, Нуну Мендеш (Бернат, 67) – Мессі (Сарабія, 81), Неймар – Мбаппе

Відео огляд Бенфіка - ПСЖ

Турнірне положення у квартеті Н після трьох турів: ПСЖ і "Бенфіка" мають по сім очок, "Ювентус" - три очки, "Маккабі Хайфа" - нуль балів.

В групі Е "Челсі" розбив "Мілан", а "Зальцбург" мінімально здолав загребське "Динамо".

"Челсі" - "Мілан" - 3:0

Голи: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 61

"Челсі": Кепа – Фофана (Чалоба, 38), Тьяго Сілва, Кулібалі – Джеймс, Лофтус-Чік, Ковачич (Жоржиньо, 66), Чілвел – Маунт (Гавертц, 74), Стерлінг (Броя, 75) – Обамеянг (Галлагер, 65)

"Мілан": Тетерушану – Дест, Калулу, Томорі, Балло-Туре – Тоналі, Беннасер (Побега, 73) – Круніч (Габбія, 65), де Кетеларе (Ребич, 65), Леау (Діас, 72) – Жиру (Орігі, 73)

Турнірне положення у квартеті Е після трьох турів: "Мілан" і "Челсі" мають по чотири очки, "Зальцбург" - п'ять балів, "Динамо" Загреб - три бали.

Відео огляд Челсі - Мілан

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