Лондонський футбольний клуб звернувся до британського уряду з проханням.

ФК "Челсі" попросив у британського уряду скасувати заборону на продовження контрактів та трансфери через кадрову ситуацію в команді.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Челсі" подав детальний список змін, які вони хочуть внести до ліцензії, щоб клуб міг нормально функціонувати. Також клуб хоче скасувати заборону на продаж квитків, оскільки він зазнає збитків.

Уряд вніс деякі поправки до ліцензії "Челсі", збільшивши суму, яку їм дозволили витрачати на організацію матчів з 500 000 фунтів стерлінгів до 900 000 фунтів стерлінгів.

У новій ліцензії також чітко було зазначено, що їм дозволено отримувати доходи від трансляцій та призові гроші й використовувати їх для виплати зарплати гравцям і персоналу, а також на утримання академії.

Однак це не збільшило ліміт їхніх витрат на виїзні матчі чемпіонату, який складає 20 000 фунтів стерлінгів. Але буде збільшено ліміт для виїзних матчів Ліги чемпіонів, якщо вони вийдуть у чвертьфінал.

Нагадаємо, власник лондонського клубу Роман Абрамович потрапив під британські санкції - його майно заарештовано. Тепер "Челсі" банально не має змоги проводити фінансові операції, а саме - купувати нових футболістів і пролонгувати угоди з тими, що вже є. Влітку контракти закінчуються в Антоніо Рюдігера, Андреаса Крістенсена та капітана команди Сесара Аспілікуети.

Вас також можуть зацікавити новини: