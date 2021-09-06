Чвертьфіналісти чемпіонату Європи проведуть між собою спаринг.

Збірна України 8 вересня зіграє на виїзді товариський матч проти команди Чехії. Поєдинок пройде в чеському місті Пльзень на "Дусан Арені". Стартовий свисток пролунає о 21:45.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Чехія - Україна.

На думку букмекерів, українська команда з мінімальною перевагою є фаворитом цього протистояння.

Коефіцієнт на перемогу Чехії становить 2,75, тоді як на успіх команди Олександра Петракова - 2,60. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,30.

На те, що українці зможуть не програти на виїзді можна поставити за коефіцієнт 1,45. На перемогу Чехії або нічию - 1,50.

Чехія - Україна: перед матчем

Обидві збірні на Євро-2020 дійшли до стадії 1/4 фіналу.

Історія протистоянь між командами налічує 4 зустрічі: двічі перемагала Україна (2:1 та 1:0), один раз була зафіксована нічия (0:0) та ще один раз виграла Чехія (4:0). Перемоги України були в рамках Ліги націй, а решта два матчі були товариськими.

Андрій П'ятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний, Руслан Малиновський і Віталій Миколенко - цих гравців Олександр Петраков відпустив у свої клуби. Натомість шанс дебютувати можуть отримати хавбеки "Зорі" Сергій Булеца і Владислав Кочергін, котрих довикликали на збір національної команди.

У вересні збірна України зіграла двічі внічию в рамках відбору на ЧС-2022: в Нур-Султані з Казахстаном (2:2) та в Києві з Францією (1:1). Чехія у вересні виграла в Білорусі (1:0) та поступилася Бельгії (3:0) - обидві гри були у кваліфікації ЧС-2022.

Автор: Артем Будрін