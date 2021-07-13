Бразильський нападник "гірників" Дентіньо прокоментував збори з новим керманичем.

Один з легіонерів "Шахтаря" Дентіньо поділився нововведеннями, які торкнулися донецького клубу в каденцію новоспеченого наставника "гірників" Роберто Де Дзербі.

32-річний бразилець захищає кольори "Шахтаря" з 2011 року і для сайту клубу він оцінив пророблену роботу на зборах і ефективність команди у контрольних матчах.

- Наскільки ти задоволений зборами в Австрії?

- Я дуже щасливий. Працювали добре та інтенсивно. Гадаю, цей період дасть багато чого колективу. Вірю, що ми проведемо відмінний сезон і виграємо всі можливі титули - "Шахтар" цього заслуговує. Отже, збори пройшли чудово!

- Що змінилося з приходом нового тренерського штабу?

- Стиль гри дещо змінився, ми дуже радіємо нововведенням. Заняття проходили досить інтенсивно, підхід теж відрізняється: Луїш Каштру був спокійнішим, а новий наставник енергійніший, багато говорить і підказує. Тренування були високої якості, ми сильні, команда добре готова!

- Протягом 18 днів зборів команда мала лише один вихідний. Яким нині є фізичний і психологічний стан?

- Усе добре. Тренування були сильними та інтенсивними, однак нам подобалось. Утомилися, проте це нормально. Зараз трохи відпочинемо головою і тілом, уже налаштовуючись на сезон, титули та забиті голи. Робитимемо все, аби "Шахтар" виграв те, що заслуговує.

- У спарингу з "Шальке" перемогти не вдалося. Перемога є важливою або акцент був не на результаті, а на взаємодії команди?

- Мені здається, на зборах результат - це останнє. Важливо, що команда гідно проявила себе на полі й продемонструвала те, що просив тренер. Перемоги мають настати зараз у чемпіонаті та єврокубкових матчах.

Читайте такожШахтар не зміг перемогти відомий німецький клуб в останньому матчі зборів

"Шахтар": підготовка до сезону

"Шахтар" відправився на перший збір до Австрії 22 червня. За цей період "гірники" встигли програти віце-чемпіону Польщі, ледве обіграти мюнхенський клуб та розгромити австрійську команду.

Старт сезону в "Шахтаря" намічений на 24 липня - в цей день команда проведе перший матч нового сезону УПЛ проти "Інгульця".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін