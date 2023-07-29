У п'ятницю, 28 липня, в рамках підготовки до нового сезону відбувся товариський поєдинок між "Бетісом" і "Бернлі".
Битва іспанського та англійського клубів вийшла дуже вогняною і завершилася з рахунком 1:1.
Першими відзначилися в цій грі футболісти "Бернлі". На 27-й хвилині зустрічі після передачі Аімна Аль Дахіла забив Джордан Баєр.
У кінцівці першого тайму Луїс Феліпе в грубому підкаті збив Гудмунссона і ісландець не стримав емоцій. На полі трапилася бійка. В результаті червоні картки отримали Луїс Феліпе і Йохан Гудмунссон.
У дебюті другого тайму "Бетіс" заробив штрафний в центрі поля. Екс-захисник "Барселони" Марк Бартра побачив, що голкіпер англійського клубу Джеймс Траффорд вийшов далеко з воріт, і завдав несподіваного удару зі своєї половини поля. Новоспечений чемпіон Європи у складі збірної Англії U-21 не очікував такого підступу і не зумів впоратися з ударом.
"Бетіс" - "Бернлі" - 1:1
Голи: Бартра, 50 - Баєр, 27
Відео голу Бартри і огляд матчу:
Додамо, що "Бетіс" свій перший матч в рамках чемпіонату Іспанії зіграє 13 серпня проти "Вільярреала". "Бернлі" в першому турі АПЛ зустрінеться з "Манчестер Сіті". Гра запланована на 11 серпня.