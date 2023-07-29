Марк Бартра забив один з найкращих голів літнього міжсезоння.

У п'ятницю, 28 липня, в рамках підготовки до нового сезону відбувся товариський поєдинок між "Бетісом" і "Бернлі".

Битва іспанського та англійського клубів вийшла дуже вогняною і завершилася з рахунком 1:1.

Першими відзначилися в цій грі футболісти "Бернлі". На 27-й хвилині зустрічі після передачі Аімна Аль Дахіла забив Джордан Баєр.

У кінцівці першого тайму Луїс Феліпе в грубому підкаті збив Гудмунссона і ісландець не стримав емоцій. На полі трапилася бійка. В результаті червоні картки отримали Луїс Феліпе і Йохан Гудмунссон.

У дебюті другого тайму "Бетіс" заробив штрафний в центрі поля. Екс-захисник "Барселони" Марк Бартра побачив, що голкіпер англійського клубу Джеймс Траффорд вийшов далеко з воріт, і завдав несподіваного удару зі своєї половини поля. Новоспечений чемпіон Європи у складі збірної Англії U-21 не очікував такого підступу і не зумів впоратися з ударом.

"Бетіс" - "Бернлі" - 1:1

Голи: Бартра, 50 - Баєр, 27

Відео голу Бартри і огляд матчу:

Додамо, що "Бетіс" свій перший матч в рамках чемпіонату Іспанії зіграє 13 серпня проти "Вільярреала". "Бернлі" в першому турі АПЛ зустрінеться з "Манчестер Сіті". Гра запланована на 11 серпня.

Вас також можуть зацікавити новини: