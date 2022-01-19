Прес-служба ЦСКА потрапила в скандал.

Прес-служба московського ЦСКА спровокувала скандал, коли вирішила пожартувати з приводу придбання турецького футболіста Юсуфа Язіджі, який на правах оренди приєднався до "армійців" з французького "Лілля".

У Тwitter ЦСКА з'явився відеоролик, де в ході вигаданого гумористичного листування російський клуб нібито переконував перейти Язіджі до себе.

У ролику, представленому в соцмережах ЦСКА, акаунт клубу спочатку пролайкав фотографії Юсуфа, а потім вступив в листування англійською мовою.

Турецький футболіст типу ігнорував, поки ЦСКА не написав йому: "Юсуф, це Росія, у нас тут багато Наташ". І турок моментально дав відповідь: "П'ять хвилин, вже їду!".

Ролик видалили з усіх акаунтів ЦСКА приблизно через 15-20 хвилин після публікації, але відео і скріншоти поширилися в соціальних мережах.

Директор зі зв'язків з громадськістю та інформаційної політики ЦСКА Сергій Аксьонов вже відсторонив творців відеоролика від роботи.

Зазначимо, що Юсуф Язіджі - 24-річний півзахисник національної збірної Туреччини. У нього 38 матчів за рідну збірну. З 2015 по 2019 рік Юсуф грав за турецький "Трабзонспор", а потім перейшов в "Лілль", з яким став чемпіоном Франції. Тепер Язіджі пішов в оренду до ЦСКА. Transfermarkt оцінює Юсуфа в 15 млн євро.

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