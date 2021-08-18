Кріштіану Роналду спростував інформацію про можливе повернення в мадридський клуб.

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відповів на чутки про можливе повернення в мадридський "Реал".

Роналду припинив спекуляції на цю тему, опублікувавши пост в Instagram.

Португалець розмістив фото з пальцем, притиснутим до губ, а також великий текст.

Він нагадав, що його девіз - "Менше розмов і більше справи". Але з урахуванням "всього, що було сказано і написано за останній час" вирішив за потрібне викласти свою позицію.

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"Більше, ніж неповагою до мене як до людини і як гравця, є легковажне висвітлення мого майбутнього в ЗМІ. Це неповага до всіх клубів, причетних до цих чуток, а також до їх гравців і персоналу.

Моя історія в "Реалі" написана. Словами і числами, в трофеях і титулах, в записах і в заголовках. Це знаходиться в музеї на стадіоні "Бернабеу", а також в головах кожного фаната клубу", - підкреслив Роналду, додавши, що донині зберігає теплі стосунки з фанатами "Реала".

"Часто з'явилися новини, що зв'язують мене з низкою клубів у багатьох різних лігах, і ніхто не турбувався про те, щоб спробувати з'ясувати справжню правду. Я порушую моє мовчання, щоб сказати, що не можу дозволити людям продовжувати грати з моїм ім'ям. Я як і раніше зосереджений на своїй кар'єрі і роботі, відданий справі і готовий до всіх викликів, з якими мені доводиться стикатися. Все інше - просто розмови", - підкреслив нападник.

Нагадаємо, Роналду перейшов з "Реала" в "Ювентус" в 2018 році.

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Реалі"

Роналду виступав за "Реал" з 2009 по 2018 роки.

Він провів за мадридський клуб 438 матчів, в яких забив 450 голів.

З "Реалом" Роналду двічі виграв чемпіонат Іспанії, чотири рази - Лігу чемпіонів, а також завоював ряд інших трофеїв.

За час виступу в "Реалі" португалець п'ять разів ставав володарем "Золотого м'яча".

Він тричі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії і п'ять разів найкращим бомбардиром ЛЧ.

Автор: Антон Дудар