Російський футбольний коментатор вибухнув образами після перемоги збірної України у матчі проти Боснії та Герцеговини.

Скандальний російський коментатор Дмитро Губернієв емоційно прокоментував інцидент на футбольному матчі збірних Боснії та Герцеговини й України. Його обурило те, що українські фанати вивісили перевернутий російський прапор, який боснійці сплутали з сербським.

Про це повідомляє Sport24.

Читайте такожКатар-2022: букмекери оцінили шанси збірної України потрапити на чемпіонат світуЧерез перевернутий прапор РФ між боснійцями та українцями ледь не виникла сутичка. Масової бійки вдалося уникнути, адже між уболівальниками був кордон з поліції.

Однак Губернієв все одно наполягає на тому, що українських фанів нібито побили боснійські ультрас.

"Українські вболівальники просто дурні. Якщо продовжуватимуть так робити, то регулярно отримуватимуть звєздюлей на всіх найбільших змаганнях. Звичайно, це карма, тут навіть говорити нема чого. Наступного разу ще щось перевернуть, отримають знову люлей на іншому стадіоні від інших уболівальників", - заявив Губерієв.

Боснія і Герцеговина - Україна: підсумки матчу

Боснія і Герцеговина - Україна - 0:2: дивитися відео голів.

Збірна України здобула другу перемогу у відборі на ЧС-2022 при шести нічиїх і завершила груповий етап без поразок.

У паралельному матчі Фінляндія вдома програла Франції - 0:2.

Підсумкове положення команд у групі D: Франція - 18 очок. Україна - 12, Фінляндія - 11, Боснія і Герцеговина - 7, Казахстан - 3.

У березні Україна зіграє в плей-офф відбору на ЧС-2022. Суперник збірної України в півфіналі стане відомий в ході жеребкування 26 листопада.

Олександр Зінченко та Артем Довбик забили свої перші голи в поточній кваліфікації на чемпіонат світу.

Збірна України не пропустила вперше в цьому відборі на ЧС.

Збірна України завершила без поразок другий поспіль відбірковий цикл (після відбору на Євро-2020).

Автор: Марта Гичко