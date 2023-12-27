"Вулверхемтон" обіграв "Брентфорд" в гостьовому поєдинку 19-го туру чемпіонату Англії.

У середу, 27 грудня, в рамках 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Брентфорд" українця Єгора Ярмолюка приймав "Вулверхемптон".

Гра проходила на стадіоні "Брентфорд Ком'юніті" і завершилася перемогою гостей.

Гості відкрили рахунок на 13-й хвилині зустрічі - гол з передачі Пабло Сарабії забив Маріо Леміна. Через хвилину "вовки" подвоїли свою перевагу - відзначився юнокорейський нападник Хван Хі Чхан. На 16-й хвилині матчу "Брентфорду" вдалося відіграти один м'яч - Йоан Вісса забив з передачі Ніла Мопе. На 28-й хвилині Хван Хі Чхан оформив дубль у грі, повернувши "Вулверхемптону" перевагу в два м'ячі.

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Ближче до кінця другого тайму "вовки" забили четвертий м'яч у ворота "Брентфорда" - відзначився Жан Беллегард після передачі Матеуса Куньї.

"Брентфорд" - "Вулвергемптон" - 1:4

Голи: Вісса, 16 - Леміна, 13, Хван Хі Чхан, 14, 28, Беллегард, 79

Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі на цю гру і зіграв один тайм. Статистичний портал Sofascore оцінив його гру в 6,4 бала.

"Вулверхемптон" набрав 25 очок і піднявся на 11-е місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Брентфорд" з 19 балами займає 15-ту позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії "Брентфорд" зіграє проти "Крістал Пелас", а "Вулверхемптон" зустрінеться з "Евертоном".

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