Олександр Зінченко був визнаний найкращим гравцем матчу.

У суботу, 25 листопада, відбувся поєдинок 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Арсенал" протистояв "Брентфорду".

Гра проходила на стадіоні "Брентфорд Ком'юніті" і завершилася перемогою "канонірів".

Результат цього поєдинку вирішив всього один гол, автором якого став Кай Хаверц. Німецький нападник забив на 89-й хвилині зустрічі після передачі Букайо Сака.

Відзначимо, що за 10 хвилин до голу Хаверца українець Олександр Зінченко врятував "Арсенал" від пропущеного гола. Він вибив м'яч з лінії воріт після удару гравця "Брентфорда".

"Брентфорд" - "Арсенал" - 0:1

Гол: Хаверц 89

"Брентфорд": Флаккен, Годдос (Занка 90), Айєр, Мі, Піннок, Янельт, Оньєка (Льюїс-Поттер 90), Норгорд, Ярмолюк (Баптист 72), Мбемо, Вісса (Мопе 72)

"Арсенал": Рамсдейл, Томіясу, Саліба, Габріел, Зінченко, Сака (Вайт 90+3), Райс, Едегор (Жоржиньо 90+3), Жезус (Нкетіа 65), Троссард, Мартінеллі (Хаверц 79)

Попередження: Айєр 45+1 - Мартінеллі 56

Огляд матчу:

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко вийшов на поле в стартовому складі і відіграв повний матч. Статистичний портал WhoScored визнав його найкращим гравцем цього поєдинку, оцінивши його гру в 7,8 бала.

Півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк також почав цей матч у старті, для українця це була дебютна гра в АПЛ з перших хвилин на полі. Ярмолюк провів 72 хвилини і отримав середню оцінку 6,4.

"Арсенал" набрав 30 очок і вийшов на перше місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Брентфорд" з 16 балами займає 11-е місце.

У наступному турі чемпіонату Англії "Арсенал" зіграє проти "Вулверхемптона", а "Брентфорд" зустрінеться з "Лутоном".

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