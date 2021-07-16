Джеремі Лінч вразив публіку / фото instagram.jeremylynchofficial
Англійський футболіст-любитель Джеремі Лінч, котрий також є блогером, продемонстрував шалений трюк. Йому вдалося поцілити у "дев'ятки" двома м'ячами одночасно.
Для Джеремі це завдання було з зірочкою, адже він розмістив два мішки по кутках воріт. Втім, він обидва м'ячі розвів по сторонах і ті досягли цілі.
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