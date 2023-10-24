Мохаммед Кадірі забив дебютний гол в азербайджанській першості.

Напередодні відбувся поєдинок 10-го туру чемпіонату Азербайджану, в якому "Габала" приймала "Араз-Нахчіван". Гра завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 4:1.

Один з голів "Араза" в цій грі забив колишній півзахисник київського "Динамо" Мохаммед Кадірі. Ганець відправив м'яч у сітку воріт суперника фантастичним ударом з-за меж штрафного майданчика.

Відзначимо, що цей гол став дебютним для Кадірі в чемпіонаті Азербайджану.

"Габала" - "Араз-Нахчіван" - 1:4

Голи: Тетте, 37 - Манафов, 32, Кадірі, 44, Машике, 69, Кузманович, 72

Відео голу Кадірі і огляд матчу:

За 10 зіграних турів "Араз" набрав 17 очок і займає 4-е місце в турнірній таблиці азербайджанської першості. "Габала" з 7 балами йде на 9-й позиції.

Нагадаємо, Мохаммед Кадірі приєднався до "Динамо" влітку 2019 року. Ганський півзахисник не зміг закріпитися у складі "біло-синіх", зігравши лише 18 офіційних матчів за першу команду.

У березні 2023 року Кадірі покинув київський клуб і 5 місяців залишався без футболу. У поточному сезоні провів за "Араз" 9 матчів, в яких забив 1 гол.

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