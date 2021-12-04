У 14-му турі чемпіонату Німеччини зійдуться головні претенденти на чемпіонський титул.

У суботу, 5 грудня, відбудеться поєдинок 14-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, в якому "Боруссія" Дортмунд прийме мюнхенську "Баварію". Матч пройде в Дортмунді на стадіоні "Сигнал Ідуна Парк".

Початок гри о 19:30 за київським часом.

Де дивитися матч Боруссія Д - Баварія

Побачити поєдинок Бундесліги, в якому дортмундська "Боруссія" спробує стримати розлюченого форварда "Баварії" Роберта Левандовскі, можна буде в прямій трансляції на відеосервісі MEGOGO.

Прогноз на матч Боруссія Д - Баварія

Букмекери вже дали прогноз, вони вважають фаворитами гостей: поставити на перемогу мюнхенців в букмекерських конторах можна з коефіцієнтом 1.87. Успіх дортмундців оцінений експертами о 4.10. Ставки на нічию приймаються за 4.45.

Читайте також"Він зізнався мені, що страждає": Луїс Суарес розповів про причини складної адаптації Мессі в ПСЖБукмекери впевнені, що матч "Боруссія" Дортмунд - "Баварія" вийде результативним: тотал більше 2.5 м'яча йде за 1.30, а тотал менше 2.5 м'яча - за 3.40. Гол господарів доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1.21. Якщо заб'ють гості, зіграє коефіцієнт 1.06. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 1.33.

"Боруссія" Дортмунд - "Баварія": перед матчем

"Баварія" лідирує в турнірній таблиці Бундесліги з 31 очком в активі після 13-ти турів.

"Боруссія" Дортмунд йде на другому місці, відстаючи від мюнхенського клубу всього на один бал.

У цьому поєдинку зійдуться головні голеадори Бундесліги - Роберт Левандовскі і Ерлінг Холанд. В активі поляка 14 забитих голів у цьому сезоні чемпіонату Німеччини, у норвежця - 10.

Додатковою мотивацією для Левандовскі стане ще те, що напередодні поляк програв боротьбу Мессі за "Золотий м'яч-2021". Форвард "Баварії" напевно видасть черговий неймовірний матч, щоб довести всім, що він заслуговував отримати цей приз.

Автор: Володимир Медяник