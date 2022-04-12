Український боксер продовжує допомагати своїй рідній країні.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик продовжує допомагати Україні у війні з російськими загарбниками.

Український боксер оголосив про створення власного благодійного фонду Usyk Foundation.

Усик має намір допомагати українській армії, волонтерами, а також тим, хто втратив свій будинок в результаті військової агресії РФ.

На своїй офіційній сторінці в Instagram знаменитий боксер розповів про свій фонд.

"Дорогі друзі, всім добрий день. Моя команда і я зробили фонд, який буде допомагати людям, які залишилися без будинку і потребують допомоги. Ми будемо допомагати терробороні, воїнам ЗСУ. Всім хочу побажати здоров'я, щастя і радості. Помолимося, все у нас буде слава Богу. До перемоги - разом", - сказав Усик.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. 28 лютого стало відомо, що Усик вступив у територіальну оборону, щоб захищати батьківщину від російських загарбників. 23 березня міністр спорту Вадим Гутцайт повідомив, що Усик виїхав з України і почав підготовку до бою проти Ентоні Джошуа.

Пізніше Усик пояснив своє рішення покинути Україну тим, що таким чином він зможе більше принести користі своїй країні.

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