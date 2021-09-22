Мірча Луческу спробує завоювати свій 9-й Суперкубок України в кар'єрі.

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" розіграють між собою Суперкубок України 22 вересня на стадіоні НСК "Олімпійський".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Динамо.

Шахтар - Динамо: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 21.00.

"Динамо" зіграє в матчі як чемпіон України та володар Кубка країни. "Шахтар" побореться за трофей на правах срібного призера УПЛ.

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"Шахтар"

"Гірники" розпочали сезон з новим тренером. Поки що команда в процесі адаптації - гравці мусять звикнути до філософії Роберто Де Дзербі. Поразка в Лізі чемпіонів молдавському клубу могла психологічно надламати колектив, але донеччани проявили стресостійкість і в наступній грі 5 разів забили у ворота суперника.

Так, зараз ширяться чутки щодо того, чи компетентний тренер в донецького "Шахтаря" і чи бува, не "з'їсть" його досвідчений Мірча Луческу на дистанції всього сезону УПЛ. Втім, легенда клубу Андрій П'ятов запевняв, що Де Дзербі неймовірно сильний тактик. Тому для нього є реальна нагода в матчі за Суперкубок виграти перший свій трофей в кар'єрі. А також потенційна перемога може психологічно покращити стан команди, яка зараз перебуває в невеличкій емоційній ямі.

У "Шахтаря" 8 перемог в Суперкубку України при 8 поразках.

"Динамо"

"Біло-сині" в поточному сезоні УПЛ лише одного разу втратили очки. Це була гра з "Інгульцем" (1:1). В Лізі чемпіонів кияни бадьоро стартували, майже обігравши лісабонську "Бенфіку", але нульова нічия вдома теж непогано.

Мірча Луческу вже 8 разів перемагав у Суперкубку України. Більше того, в нього є досвід перемагати в Суперкубку УЄФА (з турецьким "Галатасараєм" у 2000 році) і в Суперкубках Румунії та Росії. Тобто в одноматчевих протистояннях Мірча почуває себе дуже комфортно.

Для румунського фахівця ця гра буде особливою. Він двічі з "Динамо" вже перемагав "Шахтар" в особистих зустрічах, а тому зробити це вчерговий раз питання принципу для Луческу, який ще не забув, як "гірники" відмовилися від його послуг.

"Динамо" є чинним володарем трофею і вигравало його три рази поспіль. Всього на рахунку "біло-синіх" 9 перемог у матчах за Суперкубок при 5 поразках.

Хто не зіграє?

У "Шахтаря" в лазареті продовжують перебувати Євген Коноплянка, Жуніор Мораєс, Фернанду та Дентінью. Анатолій Трубін відновився від травми, але грати ще, за словами тренера, не буде.

В "Динамо" під питанням участь Миколи Шапаренка, який зазнав мікротравми. Як і раніше продовжують відновлюватися від тяжких пошкоджень Денис Попов та Артем Бєсєдін. Також ще не готовий грати Ерік Рамірес, котрий лише видужав від коронавірусу.

Орієнтовні склади

"Шахтар": П'ятов, Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко, Степаненко, Алан Патрік, Маркос Антоніо, Педріньо, Тете, Траоре

"Динамо": Бущан, Тимчик, Сирота, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Буяльський, Гармаш, Циганков, Де Пена, Шкурін

Арбітр

Судити зустріч буде арбітр Андрій Коваленко.

Автор: Артем Будрін