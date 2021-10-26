Українки пропустили шість м'ячів від жіночої збірної Іспанії.

У вівторок, 26 жовтня, в рамках другого туру кваліфікації ЧС-2023 жіноча збірна України протистояла Іспанії. Поєдинок проходив у Ковалівці на стадіоні "Колос".

Збірна Іспанії завдала розгромної поразки українкам, відвантаживши шість голів у ворота суперниць.

Відбір на ЧС-2023 з футболу серед жінок. Група В.

Україна - Іспанія - 0:6

Голи: Путельяс (9), Саррієгі Ісаса (33, 82), Ейсагірре (68), Апанащенко (84, автогол), Редондо (90+2).

Україна: Саніна, Корсун, Кравець, Апанащенко (к), Шматко, Басанська (Петрик, 89), Бойченко (Куніна, 72), Панцулая (Хаванська, 72), Хімич, Овдійчук (Кравчук, 89), Козлова (Шевчук, 82).

Тренер: Наталія Зінченко.

Відеоогляд матчу Україна - Іспанія:

Читайте такожДружина зіркового футболіста пояснила, чому пробачила своєму чоловіку зраду з повієюВідзначимо, що у відборі ЧС-2023 феноменальна Іспанія наколотила двадцять три м'ячі в трьох іграх, а наша збірна чекатиме листопада, щоб брати свої очки в протистоянні з Шотландією.

Жіноча збірна України у відборі ЧС-2023

Українські футболістки потрапили до групи В, де їхніми суперницями є команди Іспанії, Шотландії, Фарерських островів та Угорщини.

У першому турі збірна України розгромила збірну Фарерських островів (4:0).

Після трьох турів відбору ЧС-2023 положення в групі В наступне: збірна Іспанії (9 очок після 3 матчів) - перша, Шотландія (9 очок, 3 гри) - друга, Україна (3 очки, 2 гри) - третя, Угорщина (0 очок, 3 гри) - четверта, Фарери (0 очок, 3 матчі) на останньому місці.

На ЧС вийде переможець групи. Команда, що посіла друге місце, потрапить до плей-оф за право брати участь у турнірі.

Автор: Володимир Медяник