Олександр Зінченко був після гри в гіркому розпачі / фото REUTERS
21 червня на "Національній Арені" в Бухаресті збірна України поступилася команді Австрії.
УНІАН зібрав з мережі яскраві та дотепні коментарі вболівальників, які обговорюють поразку української збірної.
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Євро-2020: група С
- У паралельному матчі 3-го туру Нідерланди обіграли Північну Македонію (3:0).
- Збірна України за підсумками групового етапу набрала 3 очки і посіла третє місце в групі. Тепер для виходу в плей-офф "жовто-синім" залишається сподіватися на те, що вони потраплять в число найкращих третіх місць, проте з 3 очками шанси на це не надто високі.
- У Австрії - 6 очок і друга позиція. Австрійці вийшли в плей-офф, де зіграють з Італією.
- Нідерланди фінішували на груповому етапі з максимальним результатом (9 очок), а Північна Македонія - без набраних очок.
- Матчі групи С проходили в Амстердамі та Бухаресті.
Україна - Австрія: цифри та факти
- Збірна України не змогла зберегти свої ворота сухими в дев'ятому поспіль матчі на чемпіонатах Європи.
- Вперше на Євро-2020 Україна пішла з поля без забитого гола.
- Крістоф Баумгартнер став наймолодшим автором голу на Євро-2020 (21 рік і 324 дні).
- 3 набраних очка залишилися максимальним результатом для збірної України на групових стадіях чемпіонатів Європи.
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