"Бездарно та безпорадно": реакція соцмереж на поразку збірної України Австрії на Євро-2020

Розчаруванню українських вболівальників немає меж.

21 червня на "Національній Арені" в Бухаресті збірна України поступилася команді Австрії. УНІАН зібрав з мережі яскраві та дотепні коментарі вболівальників, які обговорюють поразку української збірної. Читайте також "Не вистачило сил": Шевченко пояснив поразку від Австрії Євро-2020: група С У паралельному матчі 3-го туру Нідерланди обіграли Північну Македонію (3:0).

Збірна України за підсумками групового етапу набрала 3 очки і посіла третє місце в групі. Тепер для виходу в плей-офф "жовто-синім" залишається сподіватися на те, що вони потраплять в число найкращих третіх місць, проте з 3 очками шанси на це не надто високі.

У Австрії - 6 очок і друга позиція. Австрійці вийшли в плей-офф, де зіграють з Італією.

Нідерланди фінішували на груповому етапі з максимальним результатом (9 очок), а Північна Македонія - без набраних очок.

Матчі групи С проходили в Амстердамі та Бухаресті. Україна - Австрія: цифри та факти Збірна України не змогла зберегти свої ворота сухими в дев'ятому поспіль матчі на чемпіонатах Європи.

Вперше на Євро-2020 Україна пішла з поля без забитого гола.

Крістоф Баумгартнер став наймолодшим автором голу на Євро-2020 (21 рік і 324 дні).

3 набраних очка залишилися максимальним результатом для збірної України на групових стадіях чемпіонатів Європи. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Артем Будрін

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