"Молотобійці" вийшли на третє місце в турнірній таблиці.

У неділю, 7 листопада, в рамках 11-го туру англійської Прем'єр Ліги лондонський "Вест Хем" грав проти "Ліверпуля". Матч проходив на стадіоні "Олімпійський" в Лондоні і завершився перемогою "молотобійців".

"Вест Хем" - "Ліверпуль" - 3:2

Голи: Аліссон, 4, (аг), Форналс, 68, Зума, 75 - Александер-Арнольд, 41, Орігі, 83.

"Вест Хем": Фабьянськи, Джонсон, Огбонна (Доусон, 22), Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антоніо, Бенрахма (Масуаку, 86), Боуен (Цоуфал, 84).

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тіаго Алькантара, 69), Фабіньо (Мінаміно, 80), Салах, Мане, Діогу Жота (Орігі, 76).

Попередження: Соучек, 45, Александер-Арнольд, 45

Відео голів:

Читайте такожШість голів і фантастичний камбек на останніх секундах: огляд матчу Валенсія-Атлетіко (відео)Вже в дебюті поєдинку на 4-й хвилині футболістам "Вест Хема" вдалося відкрити рахунок у грі. Голом відзначився Пабло Форналс, проте записали його пізніше як автогол Аліссона. У кінцівці першого тайму на 41-й хвилині Александер-Арнольд зрівняв рахунок у грі.

У другому таймі "молотобійцям" знову вдалося вийти вперед, незважаючи на тотальну перевагу "червоних". На 67-й хвилині поєдинку Пабло Форналс забив з передачі Боуена. На 74-й хвилині матчу Курт Зума забив третій гол "Вест Хема" в цій грі. "Ліверпулю" на 83-й хвилині вдалося один гол відіграти, але вирвати хоча б нічию в цій зустрічі підопічним Клоппа не вдалося.

Український форвард Андрій Ярмоленко, що захищає кольори "Вест Хема", цей матч пропускав через травму.

Перемога в цьому матчі дозволила "молотобійцям" обійти в турнірній таблиці "Ліверпуль".

АПЛ: положення команд після 11-го туру

"Вест Хем" з 23 балами займає третє місце в турнірній таблиці АПЛ. "Ліверпуль" (22 очки) - четвертий.

Лідером АПЛ є "Челсі" (26 очок), другий" Манчестер Сіті " (23 очки).

У зоні вильоту знаходяться: "Бернлі" (8 очок, 18-е місце), "Ньюкасл" (5 очок, 19-е місце), "Норвіч" (5 очок, 20-е місце).

Найкращим бомбардиром першості є Мохамед Салах, в активі якого 10 забитих голів.

Автор: Володимир Медяник