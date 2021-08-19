На нагороду найкращому гравцеві року претендують представники "Челсі" та "Манчестер Сіті".

УЄФА назвав трьох претендентів на нагороду найкращому футболісту сезону 2020-2021.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

На нагороду претендують півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне, а також півзахисники "Челсі" Н'Голо Канте і Жоржиньо.

Шорт-лист з трьох гравців був складений за підсумками голосування журі. До складу журі увійшли тренери всіх збірних, які брали участь в Євро-2020, тренери 80 клубів, які грали на груповому етапі Ліги чемпіонів і Ліги Європи в сезоні 2020-2021, а також 55 спортивних журналістів з усіх асоціацій УЄФА.

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Нагорода буде вручена 26 серпня в Стамбулі на жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів.

Єврокубки 2020-2021: підсумки

Переможцем Ліги чемпіонів у минулому сезоні став лондонський "Челсі", який у фіналі обіграв "Манчестер Сіті" (1:0).

Лігу Європи виграв "Вільярреал". іспанський клуб у фіналі переміг "Манчестер Юнайтед" по пенальті (1:1 і 11:10).

11 серпня був розіграний Суперкубок УЄФА-2021. Його переможцем у серії пенальті став "Челсі".

Автор: Антон Дудар