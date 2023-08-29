Перша зустріч команд завершилася перемогою турецького клубу.

У четвер, 31 серпня, київське "Динамо" зіграє матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій УЄФА проти турецького "Бешикташа".

Зустріч команд відбудеться на стадіоні "Водафон Парк" у Стамбулі (Туреччина).

Перша зустріч команд завершилася перемогою турецького клубу з рахунком 3:2. Голами у складі "Бешикташа" відзначись Абубакар, Коллі та Зайнутдінов. За "Динамо" забивали Шапаренко та Волошин.

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Зазначимо, що "Бешикташ" та "Динамо" мають велику історію особистих зустрічей. Вперше команди зустрілися 1987 року. За цей час клуби зіграли вже 12 ігор, з урахуванням першого матчу у цьому розіграші Ліги конференцій. Статистика особистих зустрічей на боці "Динамо". На рахунку київського клубу шість перемог, чотири рази виграв турецький колектив і ще двічі команди зіграли внічию.

Бешикташ - Динамо: трансляція

Матч-відповідь "Бешикташа" проти "Динамо" на території України в прямому ефірі покажуть телеканал 2+2 та YouTube-канал FootballHub.

Також пряма трансляція цієї зустрічі буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Нагадаємо, на шляху до раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій "Динамо" вибило грецький "Аріс" (0:1, 2:1 (6:5 пен)), а "Бешикташ" пройшов "Тірану" (3:1, 2:0) з Албанії та "Нафтчі" (3:1, 2:1) з Азербайджану.

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