Роман Яремчук провів на полі 60 хвилин.

У суботу, 29 січня, в рамках фіналу Кубка португальської ліги "Бенфіка" нападника збірної України Романа Яремчука грала проти "Спортінга". Лісабонське дербі завершилося тріумфом "левів".

Рахунок у поєдинку відкрили футболісти "Бенфіки", на 23 хвилині відзначився Евертон. Однак утримати свою перевагу "орли" не змогли. У другій половині матчу "Спортінг" забив два голи силами Інасьо і Сарабії і цього вистачило, щоб виграти в підсумку поєдинок і трофей.

Кубок португальської ліги. Фінал

"Бенфіка" - "Спортінг" - 1:2

Голи: Евертон, 23 - Інасьо, 50, Сарабія, 78

"Бенфіка": Влаходімос, Лацаро, Морато (Піцці, 83), Вертонген, Грімальдо, Вайгль, Жоау Маріу, Мейте (Араужо, 83), Гонсалвеш (Діас, 73), Евертон (Таарабт, 83), Яремчук (Рамос, 61)

"Спортинг": Адан, Нету (Порро, 66), Инасьо, Феддаль, Матеус, Эсгайо, Паулінья, Луїс (Угарте, 85), Педру, Сарабіа (Сантос, 88), Пауліна (Томас, 88)

Огляд матчу:

Український форвард вийшов в основному складі і провів на полі 60 хвилин. Яремчук результативними діями не відзначився і втратив можливість завоювати перший трофей з португальським клубом.

Раніше "Бенфіка" вилетіла з Кубка Португалії, а в чемпіонаті відстає від лідера на 9 пунктів.

Читайте такожНападник Бенфіки та збірної України Яремчук забив гол лідеру чемпіонату Португалії (відео)У нинішньому сезоні Роман Яремчук зіграв у складі "Бенфіки" 28 матчів у всіх турнірах і записав собі в актив 7 голів і 5 результативних передач.

Вас також можуть зацікавити новини: