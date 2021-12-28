Португальський клуб та Жорже Жезуш припинили співпрацю.

Жорже Жезуш залишив посаду головного тренера лісабонської "Бенфіки". 67-річний португальський фахівець та столичний клуб розірвали контракт за обопільною згодою сторін.

Про це повідомляє офіційний сайт "орлів".

"Бенфіка" зобов'язується виплачувати зарплату Жезушу та його штабу до тих пір, поки вони не знайдуть собі нове місце роботи (або до завершення фактичного терміну дії розірваного контракту).

В ЗМІ вже з'явилися чутки, що керівництво лісабонців може запросити на посаду головного тренера Паулу Фонсеку, який очолював "Шахтар".

За "Бенфіку" виступає 26-річний форвард збірної України Роман Яремчук.

Жезуш тренував "Бенфіку" з 2009 по 2015 роки та з липня 2020 року. В першу каденцію Жорже тричі приводив "орлів" до титулу чемпіонів Португалії, а також двічі виводив команду до фіналу Ліги Європи. У 2013 році "Бенфіка" на чолі з ним у вирішальному матчі поступилася "Челсі", а у 2014 році програла фінал "Севільї".

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