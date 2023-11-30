"Бенфіка" втратила шанс здобути першу перемогу в поточному сезоні Ліги чемпіонів.

У середу, 29 листопада, відбувся поєдинок п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Бенфіка" протистояла міланському "Інтеру".

Гра проходила на стадіоні "Да Луж" в Лісабоні і завершилася внічию.

Після першого тайму здавалося, що "Бенфіка" нарешті здобуде першу перемогу в поточному сезоні Ліги чемпіонів. "Орли" забили три м'ячі у ворота суперника - хет-триком відзначився Жоау Маріу. Однак у другому таймі "Інтеру" вдалося повністю перевернути хід зустрічі. Голи Марко Арнаутовича, Давіде Фраттезі і Алексіса Санчеса допомогли міланському клубу уникнути поразки в цій зустрічі.

Відео дня

"Бенфіка" - "Інтер" - 3:3

Голи: Жоау Маріу 5, 13, 34 - Арнаутович 51, Фраттезі 58, Алексіс Санчес 71 (пен)

"Бенфіка": Трубін, Аурснес, А. Сілва, Отаменді, Морато, Флорентіно (Кекчу 79), Невеш, Ді Марія (Т. Араужо 89), Рафа Сілва (Говейя 90+8), Жоау Маріу (Чікіньо 90+9), Тенгстедт (Муса 79)

"Інтер": Аудеро, Біссек, Де Фрай (Дімарко 77), Ачербі, Дарміан (Куадрадо 68), Асллані, Клаассен (Барелла 68), Фраттезі, Карлос Аугусто, Алексіс Санчес (Лаутаро Мартінес 79), Арнаутович (Тюрам 68)

Попередження: Жоау Маріу 72, Морато 78 - Куадрадо 76

Вилучення: А. Сілва 86 (пряма червона)

Огляд матчу:

Анатолій Трубін намагався як міг у цій грі, але не зміг перешкодити "Інтеру" зробити видатний камбек. Український воротар зробив п'ять сейвів і отримав від статистичного порталу Whoscored 6,9 бала. Тільки два гравці в складі "Бенфіки" отримали оцінки вище. Один з них - оформивший хет-трик Жоау Маріу - 9,3 бала.

Міланський "Інтер" набрав 11 очок і займає друге місце в турнірній таблиці групи D. "Бенфіка" набрала 1 бал і займає останнє місце в групі. Лідирує квартеті "Реал Сосьєдад", у якого 11 очок в активі. Третя сходинка за "Зальцбургом" - 4 очки.

У заключному турі групового раунду Ліги чемпіонів "Бенфіка" зіграє проти "Зальцбурга", а "Реал Сосьєдад" зустрінеться з "Інтером".

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