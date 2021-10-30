Роналду відзначився голом і асистом у матчі проти "шпор".

У суботу, 30 жовтня, в центральному матчі 10-го туру чемпіонату англійської Прем'єр Ліги зустрічалися "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхем". Гра проходила на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні.

Розгромну перемогу в цьому матчі здобули футболісти "Манчестер Юнайтед". Головним героєм поєдинку став Кріштіану Роналду, який спочатку відкрив рахунок у грі на 39-й хвилині, а потім відзначився гольовим пасом на Кавані, який подвоїв перевагу "Юнайтед" на 64-й хвилині зустрічі. Третій гол у складі "червоних дияволів" забив Маркус Решфорд на 86-й хвилині матчу.

Перемога дозволила "Юнайтед" піднятися на 5-е місце в турнірній таблиці.

"Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3

Голи: Роналду, 39, Кавані, 64, Рашфорд, 87

"Тоттенхем": Льоріс, Емерсон, Ромеро, Дайер, Девіс, Хойбьєрг, Скіпп (Ндомбеле, 65), Моура (Бергвейн, 53), Ло Чельсо (Аллі, 72), Сон, Кейн.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ліндельоф, Варан, Магуайр, Ван-Біссака, Мактоміней, Фред, Шоу, Фернандеш (Матіч, 76), Кавані (Лінгард, 82), Роналду (Рашфорд, 71).

Попередження: Девіс - Шоу, Фред

Відео голів:

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Положення команд у турнірній таблиці АПЛ:

Після 10-ти турів лідирує в чемпіонаті Англії "Челсі" (25 очок), друге місце у "Ліверпуля" (22 очки), третій - "Манчестер Сіті" (20 очок).

"Тоттенхем "займає 8-е місце з 15 набраними очками, "МЮ" на п'ятій сходинці з 17 балами.

У зоні вильоту знаходяться "Норвіч" (20-е місце, 2 очки), "Ньюкасл" (19-е місце, 4 очки), "Лідс" (18-е місце, 7 балів).

Автор: Володимир Медяник