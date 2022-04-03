"Баварія" в гостях розгромила "Фрайбург".

2 квітня в рамках 28-го туру чемпіонату Німеччини з футболу "Баварія" у гостях зустрічалася з "Фрайбургом". Матч завершився розгромною перемогою мюнхенського клубу з рахунком 4:1.

Перемогу "Баварії" принесли голи Горетцки, Гнабрі, Комана і Забітцера. У складі господарів поля забитим м'ячем відзначився Петерсен.

Незважаючи на розгромну перемогу, "Баварія" може отримати технічну поразку за цей матч. Вся справа через конфуз, який трапився на 86-й хвилині гри. Мюнхенський клуб кілька секунд грав удванадцятьох через те, що Коман не пішов з поля, а змінивший його Забітцер вже вступив у гру. Якщо німецький футбольний союз розгляне інцидент, відбитий арбітром у рапорті, то мюнхенцям загрожує технічна поразка.

Після матчу головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн прокоментував даний епізод.

"Четвертий арбітр показав табличку з неправильним номером. Коман не знав, що йому потрібно покинути поле. Думаю, це тривало близько 8-9 секунд. Цей епізод не мав вирішального значення, але все виглядало дивно.

Для вболівальників цілком нормально обговорювати такі речі. Я знаю, хто винен, але не буду називати його ім'я і надавати вам послугу. Для мене головне - що "Баварія" виграла", - наводить слова Нагельсманна ESPN.

Огляд матчу:

Додамо, що після 28-ми зіграних турів "Баварія" впевнено лідирує в турнірній таблиці Бундесліги з 66 набраними очками. Відрив від "Боруссії" Дортмунд, яка йде другою, становить 9 балів.

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