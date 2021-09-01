Ансу Фаті удостоївся великої честі.

"Барселона" не буде виводити з обігу легендарний 10-й номер, який належав феноменальному Ліонелю Мессі. Під "десяткою" тепер буде виступати Ансу Фаті.

Про це повідомляє "Барселона" у своєму офіційному Twitter.

18-річний Фаті є вихованцем "Барселони" і грає на позиції лівого вінгера. Він дебютував за першу команду каталонців в серпні 2019 року. Фаті виступає за національну збірну Іспанії, хоча також має громадянство Гвінеї-Бісау, яка є його історичною батьківщиною.

Фаті провів 43 поєдинки за "Барсу" та оформив 13+5 за системою гол+пас.

У листопаді 2020 року Фаті зазнав травми і дотепер проходить реабілітацію. Нагадаємо, що юний талант очолив рейтинг "50 найкращих гравців світу у віці до 20 років".

Також "Барселона" визначилася з тим, хто замінить Мессі в ролі капітана.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021

Ліонель Мессі: відхід з "Барселони"

25 серпня минулого року Мессі поінформував "Барселону" про бажання розірвати контракт в односторонньому порядку. Аргентинець вважав, що може скористатися відповідним пунктом у контракті. Однак керівництво "Барселони" не відпустило гравця, а Мессі не став йти до суду проти рідного клубу.

Після завершення минулого сезону Мессі став вільним агентом. Сторони прагнули підписати новий контракт, але через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії, угода була заблокована.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта назвав причини, через які не вдалося підписати новий контракт з Мессі.

Всього аргентинець зіграв за каталонців 778 матчів, забив 672 голи і віддав 305 гольових передач. Ліонель 10 разів виграв з "Барсою" чемпіонат Іспанії, сім разів Кубок і 8 разів Суперкубок Іспанії, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів. Мессі володар шести "Золотих м'ячів".

Автор: Артем Будрін